Lyhyet

Antti kun jobinpostia avasi ja siinä kepun terveiset tavasi. Pois on Antti hallituksen joukoist’, on hän vappaa wappusatasen loukoist’.

Köyhä Ritari

Keskusta: Me ei leikitä enää Antin kaa. Tällaisillako tempuilla keskustan kannatus nousee?

En usko

Eikö kaupungin kotihoito osaa mitata verenpainetta? Kulku-lehti kansikuva: oikea käsi ja vaatteen päältä. Perusosaaminen puuttuu.

Huhhuh

Kaikki 47 valtionyhtiötä heti tikun nokkaan ja äkkiä läpivalaisuun.

Ryöstäjät esiin

Uskokaa jo kateelliset!! Vaikka olis kuin paljon rahaa, niin mamuilla eri tavat kuin meillä he eivät remua ja hamstraa Tallinnan reissuilla.

Hj

Keskusta kosti Sipilän eron Rinteelle! Keskustan puheenjohtajalle lähtöpassit heti.

Samaa sarjaa

5.12. Kärki höpisi omiaan Rinne asiassa. Kulmuni vain saattoi loppuun Orpon ja Halla-ahon aloittaman toiveen.

PeeKoo

Sipilä harrasti kiristystä autoilemalla ja lentelemällä.

Jatkuuko sama?

Keskusta sai kostonsa, on pitkävihainen.

Muisti

Maalaisliiton/keskustan oikeistosiipi yhdessä työnantajien kanssa on pyrkinyt nujertamaan ay-liikkeen.

Vihtori Kosola, Aho, Sipilä...

Kunniamerkkien saajista pitää aina tehdä esitykset perusteluineen ja näin mm. esimiehet esittelee toisilleen merkkejä.

Kaveria ei jätetä

Meillä kiusaamista ja epäammatillista käytöstä, johon pomo puuttui = pomo vaihtoon. Milloin tää loppuu?

Vuorovaikutus

Kepu kosti takavuosien Jäätteenmäen potkut. Postin miljoonapalkkaiset johtajat nauraa Rinteelle.

Siitäs sait

Ruoka+5-10%.lääkeet samoin tuli eläkepäätös 2020 alle 1350 eur.prut. Net.käteen + 14.21 vappusatanen.

Se siitä

Mitäs nyt Heidi Nieminen, sait Suomen sekaisin? Olisiko ero paras ratkaisu?

Piu PAU

Seitsemälle veljekselle ei opetettu lukemista kinkereillä. Lukutaitoiset sen tietävätkin.

Peeäs

Suomen poliitikot ovat kuin tappelevat kakarat hiekkalaatikolla, kuka saa minkä värisen lapion. Missä on maan etua ymmärtävät aikuiset?

Samat pulmat edessä

Hiukan kriittisempää medialukutaitoa toivoisin A Kärjeltä 5.12. Arvostukseni kyllä romahti. Ensin tutkitaan.

Sitten vasta hutkitaan

Taas kerätään sotaveteraaneille. Esittäkää edes kerran, paljonko rahaa menee suoraan veteraaneille. Ja mihin muualle?

Vieläkö on tarvitsevia

Antti tuli kyynärpäät edellä jyräten ja lähtee tyylilleen uskollisesti isolla metelillä, muita syytellen.

Adjöö!

Keskusta teki Rinteelle saman minkä demarit Jäätteenmäelle.

Potut pottuina

Kivistönkin tanssit pilanneet nämä keskenään pyörivät ikuiset tanssikurssilaiset.

Taviskin haluis tanssia

Surullista, että joka neljäs suomalainen kannattaa puoluetta, jonka perusarvot ovat viha ja itsekkyys.

Oi maamme Suomi

Viimeinen kupru näkyy keskustan kannatuksessa. Pettää aina.

S

Kepu kostaa aina. Tämä on kepun sääntö nro 1.

ML

Kiitos Kuokkalan tk:n henkilökunnalle ystävällisestä ja nopeasti saamastani avusta 19 ja 27 .11 sekä neuron ja silmäili 2.12.

Leila Jortikka

Muinaiskirkkoslaavin tohtori sopii johtamaan joukkoa jonka yhteiskuntakäsitys on kansakoulun lukukirjasta.

PS

Persupolitiikka tuottaa ilmastoahdistusta väittämällä, ettei mitään voi tehdä. Toiminta auttaa ahdistukseen.

Vanha totuus

Antti Rinne johtaa edelleen maata, jos saa käsinuken Sanna Marinista.

Kapo

Auta Herra, sillä hurskas on hävinny, uskolliset on kadonnu ihmisjoukosta. He puhuvat valhetta toisistaan. Puhuu liukkain huulin.

Ps12

Kaupunki ei saa edes yksinkertaista Matti Nykäsen muistomerkkiasiaa kuntoon, joten ei ihme jos asiat muutenkin retuperällä.

Päättäjät vaihtoon