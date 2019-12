Lyhyet

Katteelliset, munattomat miehet alotti tytöttelyn. Oli ootettavissa. Kyllä lyövä asseen löytää.

Äijänkäppyrä

Hyvältä näyttää! Yliopistotytöt pyörittää 50 miljardin budjettia. Seuraavaksi presidentti suoraan lukiosta. Sitten vaan neuvottelemaan.

Putinin kanssa

Uusi hallitus muistuttaa entistä tätilääni. Kaksi piikatyttöä aina yhtä renkipoikaa kohden ja tätini pitäessä komentoa talossa.

Pappa

Oikeiston henkinen kantti ei kestä vaalitappiota. Kieroilu jatkuu kaikin tavoin.

UMI

En olisi halunnut eläessäni tätä kokea, punatoverit hallitsevat maata. Kokematon naisporukka. Mitä hittoa tässä ajateltiin vaiko mitään.

Painajainen

No, no! Teini on tonårig eli iältään 13-19. Ministerit ovat yli 30-vuotiaita. Itse olin vastuullisessa työssä, kun olin 28, samoin usea ikätoverini.

64-vuotias

Valmet paikallisjohtaja J.Puurula KSML 9.12. ”Lakon aikana voi tehdä etätöitä”. Ei lakonalaisia töitä tule tehdä missään!

Etkö tiedä

Jyv laskutti 60e kun ikkunan välissä oli ihan vähän pölyä uusi suihkuverho jätetty seuraavalle siivous parempi kuin tullessa.

Mani

Ennen oli iso murhe joulun lähestyessä alkoholi, nytten al-Holi! Maailma muuttuu.

Shortcourse67

Törkeää lapsen joululahjaraha otetaan huomioon toimeentulotuessa.

Lapsi ilman lahjaa

Vihreät on vasemmistolainen puolue, opiskelijat ym koulutetaan aatteeseen.

Ovatko ”myyriä”

Emme käytä paperipusseja koska eivät kestä. Muovipusseja voi kierrättää.

Kokeile

Kuokkalan kirkon viereen viheralueeksi oleskelupuisto ja kesäteatteri ent. Ainolan tapaan. Kerrostaloja jo riittämiin.

Viihtyisyyttä kiitos

