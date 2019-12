Lyhyet

Lapsia ei saa erottaa isisäideistään. Se on karmea teko lapsille. Äidit tutkintaan ja turvallisuus valvontaan kun tulevat Suomeen.

Kaikki ovat uhreja

Al-Holin viattomat orpolapset, tänne turvaan. Pelottavat mustakaavut, pysyköön siellä.

Sitä saa, mitä tilaa

Oppositio ja Kulmuri, kuunnelkaa Antti Kurosta ja lapsiasiantuntijoita Al-Hol lapsista ja äideistä. Lukekaa lait ja kv-sopimukset.

Vallanhimonne tympäisee

Lähetetään Jussi-Petteri Al holin leirille tutkimaan tilannetta.

Halla-orpo-aho

Itsekäs, ajattelematon pariskunta, toitte pikkulapsen konserttiin. Lapsi syytön mutta ei jaksa.

Hälisi ja häiritsi muita

Usein edellytys. Kahdesta tasavertaisesta hakijasta valitsin aina sen joka osasi paremmin englantia. Ruotsilla ei väliä.

Useimmiten edellytys

Wallinheimo. Mee huiskimaan kiekkoa.

Ei tarvii muuta

Pukeutuvatko isis-äidit sitten täällä burkhaan, vai hankitaanko heille länsimaiset vaatteet, joita ei tietenkään pakko pitää?

Ihmisoikeudet!

Millä laskuopilla, Jkl kj Koivisto puhui saavan kymmeniä milj.? Alvan (Jyväsk. energia) myynnistä. Alvan velat 360 milj?

Konkurssifirma

Miksi Irak ei ota vastaan omia terroristejaan Suomesta?

Erikoinen sopimus

Kokoomus on kadottanut arvokkuutensa. Sortunut räksyttäjäksi.

Esim. SW.

Al Holin asukit pysyköön leirillään.

Ahtari

Sinuhe W hehkuttaa kun kaataa hallituksia. Toimi K latelee vain sanoja eläke, viljelijä, sote. Ei kerro mitään.

Suomea yhteispelillä paremmaksi?

Monikemikaaliherkkä ei sinun takia enemmistön ole pakko käyttää hajusteettomia.

Pysy pois paikoista

On valitettavaa todeta kok. kansanedustaja SW:n taso (12.12.): Aina kun kokoomus on hallitusvastuussa, on se tiennyt kurjuutta.

Ei muutu

Saksalaiset pilaavat erämaanme tuulimyllyillään. Saavatko riistää maamme kaikki luonnonvarat?

Öö

Voisikohan linnan juhliin kutsua muutaman sotaorvon eri tiloihin vaikka kellariin, että meitä ei tarvitsisi hävetä?

Orpo

A. Rinne kehästä ensimmäisen luvunlaskun jälkeen. Demarit olisivat halunneet jatkaa vielä ottelua.

Teknillinen tyrmäys

Ei tarvi Marininkaan istua mersun takapenkillä, kun on niin autoilua vastaan, kävelköön.

Esimerkkinä muille

6 tuntia paaministerina ja ei muutosta valheet jatkuu. Halla-aho pida pintasi.

Lisaa naisia paattajiksi

Kunnat lomauttaa työntekijöitä, mutta al-Holin leiri on tärkeä.

Oma maailma mustikka

Ruoka tulee parasta nuotion hiilloksella ja huonointa microuunissa.

Hyvää ruokahalua

Petäjävesi. Vesipulamahdollisuus oli tiedossa. Nukkuiko kunnan johto?

Mitenkä on?

Isis-naisille/ lapsille ei mitään oikeutta Suomeen paluuseen elätettäväksi.

Jotain rajaa

Rinne pääsi valehtelemalla pääministeriksi, jakoi mielivaltaisesti ministeripaikat.

Suomi on suossa

Kiitos Ksml ja toim. Toivakka Helene Schjerfbeck näyttelyn laajasta esittelystä Helsingissä su 8.12. Samoin aikaisemmista.

A Pailio

6.12. ”hyvä” esimerkki kehutusta tasa-arvosta Suomessa. Osattomat söi sateessa, elitti mässäili lämpimässä. Tähteet roskiin ei köyhille!

Herrasrouvan ekoteko

Meno on Suomessa kuin villissä lännessä, millään ei mitään väliä.

Pelottaa

Vihervasemmistolainen hallitus vihaa kristinuskoa, ydinperheajattelua, kansallisvaltio Suomea, ei ymmärrä talousasioita.

Vie meidät tuhoon