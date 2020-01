Lyhyet

Suomi on ollut itsenäinen yli 100 vuotta. Ensimmäisen kerran on hallitus, jossa on naisenemmistö. Katkerat miehet vähättelee.

Kun harmittaa

Kepun alamäki alkoi Sipilän julistuksesta ”Suomesta tehdään ilmastotaistelun suurvalta”! Kohtuus ja tolkku katosivat poliitikoilta.

Alkupiste

Numeroni on kotihoidon tiedossa, mutta puhelimeni ei soi.

Hoitajapulako?

Mervola unohti aktiivisesti että Sipilän äärioikeistohallitus ei saanut mitään valmista aikaan kun kuvitteli osaavansa kaiken.

PS

Pelokas: Yhteys lääkäriin jos olet alkanut uskoa että kaikki muut ulkoilijat valoineen jahtaavat sinua.

Rohkelikko

Olemme äänestäneet avuttomat tunarit eduskuntaan jos Ksshp:ssä lopetaan syöpäleikkaukset.

Villeltä avun saanut

Jarru-Kiuru ja puolueensa poistavat keskussairaalassa tehtävät leikkaukset.

Turhaan tehdään uusi sairaala

Kristillisen Puolueen ilmainen mainos eli hartaudet ja jumalanpalvelukset, verorahoilla maksetut, poistettava Ylen ohjelmista.

Erhi

Aloitetaan lääkärikoulutus Jyväskylässä, niin sairaalasta tulee yliopistosairaala!

Heipat Kuopiolle!

Antti Virkki! Voi, kuinka ihana ihminen olet! Saat varmaan ystäviä! Seurakunnan nuoret. Jos kiinnostaa? Etsi. Löydät.

Ystävä

Kepulle käy. K. Kiuru SoDe-esittää KSKsairaalasta pois erikoiskirurgia. Mummit ja vaarit Kuopioon leikkuriin. Kunhan maakuntahallinto.

Vaaria hävettää

Olen saanut sekä Tapionkadun terveysasemalla että keskussairaalassa aina erinomaista ja nopeaa hoitoa.

Kiitos

Vaajakosken liikennekamera. Kumpi nopeus on sillä kohtaa oikea? Liikennemerkki 60. Tiessä 50.

Kumpaakos noudatan?

