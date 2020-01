Lyhyet

Minäpä ajelen isolla Mersulla mökille – ja olen todella hyvännäköinen.

Ja olen PerusS

Alvan ja vesihuollon myynnillä nostatetaan vuoren varmasti jyväskyläläisten energia- ja vesilaskua, perustelut jargonia.

Päättäjät vaihtoon

Vedonlyönti-firmoihin Suomessa ei muka voi puuttua jos firma toimii Maltalla. Suomessa suomen kielellä kuitenkin mainostetaan.

Sairasta

V. 1957 syntyneistä lähtien eläkkeitä leikataan n. yli 4% vanhuuseläkkeestä elinaikaodotteen kasvaessa. Päättää STM vuosittain.

Koskahan -10%?

Jääkiekko: täytyiskö kyynärsuojien ulkopintaa pehmustaa vahinkossakin tehty sattuu.

Lenttispappa

Ei meillä köyhillä ole varaa sähköautoon. 12 000e akut pitää uusia 5 vuoden välein.

Hyvä vihreät

Olkaa vanhemmat tarkkana 4. luokkalaisten kielivalinnan kanssa. Meillä into loppui yläkoulussa, mutta ei saa lopettaa.

Ei tajuttu asiaa

Alinopeutta ajavat teiden ritarit. Ensin tulee sakot, sitten lähtee kortti. Kyllä on mukavaa.

Veli

Timo Särkinen KSML 15.1. Pitäisikö siis kaikkien taajamamerkkien viereen laittaa 50 km nopeusrajoitusmerkki?

Liikennesäännöt tunteva

Isoissa kouluissa väkivalta, rauhattomuus kasvaa. Ottakaa järki käteen suunnittelijat.

Käyttäkää järkeä

Uusi vuosi = laihdutuspuheet/ dietit. Saa laihduttaa, mutta on täysin ok, jos ei. Kehopositiivisuus on ihmisoikeus!

Älämahdumuottiin

Valittavat lumen puutetta norppien pesinnän riskinä. Onhan ne lumitykit keksitty jo kilpalatujenkin varsiin.

Luontotekoon

Mitähän vekkulia Trumputin seuraavaksi keksii?

Odotellaan

Toivakan Nisulassa useita tyhjiä taloja. Ovatkohan asukkaat muuttaneet Saharaan?

Siellä ei liukasta

