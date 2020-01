Lyhyet

Alvaa pesenkö maito-, viili- levite- ym. tölkit ja purkit Suomen kalleimmalla ja yhäti kallistuvalla raanavedellä?

Alvasit oikein

Suomi myyty pörssikeinottelijoille. Kiitos Esko Ahon hallituksen joka teki Suomesta osakeyhtiön.

Kaupparekisteri

Joulu meni mutta kaamos jatkuu. Meillä kaamosvalot palaa keväälle saakka.

Kaunista

Esteetikko, suo anteeksi että jouluvaloni häiritsevät uppoutumistasi harmaan ja kuran värimaailmaan.

Huoh

Vastustan Jkl Energian osuuden myyntiä. Vaikka mieltä osoittaen.

Ei sijoittajille

Nyt on Jyväskylän vasemmistokin tunnustanut, että kunnan ja kuntayhtiöiden toiminta on tehottomampaa kuin yksityisellä.

Kaikki myyntiin

Hyvä vihreät. Akun vaihtoon mennessä sen hinta on säästynyt energiakuluissa.

Tulevaisuus

Helminen 16.1.: Parempia palkkoja ja työehtoja vaativat myös kokoomuslaiset sairaanhoitajat ja opettajat.

Samoin keskustalaiset

Pieneen eläkkeeseeni tuli vappusatanen (19,89e). Verottajalta onneksi vain 3,5% korotus. Kiitos Antti.

40v töitä tehnyt

Ihanaa, kun sinulla on perhe. Lähelläsi on aina ihminen, joka on puhelimessa tai räplää kännykkää.

Yeah

Pelastetaan sairaalan leikkaukset Lahden mallin mukaisella yhteisyrityksellä.

Jyväskylässä leikattu

Kävin jäähallissa. Korkealla narulle unohtuneena oli paita jossa nimi Sallinen.

Kenen paita?

Kiitos Laukaan tk:n ensiavulle loistavasta asiakaspalvelusta 15.1. klo 16.20. Ammattimaista ja ystävällistä toimintaa!

Tyytyväinen potilas

Olisin halunnut Matille muraalin kaupugin keskustan seinään kaikkien nähtäväksi.

Lento ja kasvot