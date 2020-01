Lyhyet

Alvan kaupasta osa valtuutetuista arvostelee tiedon vuotamisesta. Onko todella niin, että kaupat tehtään salaa?

Mitä ihmettä?

Ennen vanhaan skdl:n virkamiesten kokemus mitattiin nenän punaisuudella. Nyt vihreät täytyy kirjata puhtaasti jäsenkirjalla.

Ett tulisi paras vihreä

Siivoojan palkka. Kunta ja yksityinen. Verratkaapa.

Totuus esiin

Taajamamerkki on virallinen liikennemerkki, jonka vaikutusalueella nopeusrajoitus on 50 km/h. On yhtä velvoittava kuin nopeusrajoitusmerkki.

AKa

Vassari hallitus, kavereita avustajiksi pilvin pimein ja puoluetukeen valtava korotus.

Kansa maksaa

Nyt on Tolppakamera oikeessa paikassa Vaajakoski.

KL

Hallitukselta löytyi 6 miljoonaa puoluetukien nostoon.

Ihmettelen

Taloyhtiössämme tarvittaisiin kesätöihin ym. määräaikaisia tekijöitä. Monimutkaisen palkkabyrokratian vuoksi työhönottoon ei ryhdytä.

Birukraatti

Paljonko pitää olla järkeä jotta ymmärtää, että maalämpö on tehokkain ja halvin energia.

Hiilijärki

Herra Haloo. Miksi SDP ei ole kiinnostunut puolustusministerin salkusta vuoden 1972 jälkeen?

Sir Gallup

Nim. Eikö se riitä! Häpeä miksi halveksit Mattia, hän on tehnyt Jyväskylän hyväksi enemmän kuin kaupunginjohtaja.

Jarit

Janne Yläjoelle tiedoksi, ei Sanders ole sosialisti. Kannattaa kyllä pohjosmaista järjestelmää.

USA:ssa ei ole sosialistejä

Puulaaki tasolla jatka vain ja jätä huippu urheilu ammattilaisille!

Pepe

Työv. yhd pj, kaup. valtuuston pj, kansanedustaja, 3 valiokunnan jäs, 2 jaoston jäs, 2 valtuuskunnan jäs ja 2 lapsen äiti.

Korvaamaton?

Koululaisille on opetettava kattavasti miksi veroja kerätään ja miksi valtio velkaantuu.

Kuka vetää välistä?

Persu-eliittiin kuuluva Halla-aho ei vastustanut, kun persut huhtik. 2017 päättivät kikystä hallituksessa. Persut hajosivat kesäk. 2017.

Sinihome

Suomessa yhteiskunta laittaa luokkaa 100 miljoonaa nuorten ehkäisyyn. Turha puhua rahapulasta tai lapsikadosta.

Ihmettelijä

Porin blondi edustaa Suomea EU-parlamentin perussopimus- (jota PS vastustaa), työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnissa.

Pukki kaalimaalla jne.