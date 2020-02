Lyhyet

Ajan ylinopeutta. Saan sakot. Huudan: tämä on väärin. Lakia on muutettava. Puoluekin on samaa mieltä.

Montesquieu

Viestintä vesiasiassa ei mättänyt, päinvastoin. Vaan kaupungin aikeet!

Pysytäänpä asiassa

Onpas meillä siinä varsinainen tosi demari nimimerkki Hyvä SDP.

Puoli miljoonaa työtöntä

Kiitos sinulle. Huomasit minut ja hymyilit. Ystävyyttä ja välittämistä.

Hyvä mieli

Kantola ei sanonut veden erottamista Alvasta mahdottomaksi, se vain maksaa.

Kannattaa lukea koko juttu

Vapaa markkinatalous amerikkalaisittain: kauppasaartoja, pakotteita, kiristyksiä, uhkailua jopa väkivaltaa.

Että sellaista vapautta

Corona tulee idästä.

Raja kii

Jkl:n ei tarvitse myydä yhtään Alvaa, jos se antaa Tourujokilaakson kokonaan Metso-metsiensuojeluohjelmaan ja saa korvauksena miljoonia.

Valtiolta

Laajavuoren vesijumppaan entiset ajat ja senioriohjelmat takaisin.

Yksi senioreista

Jyväskylän päättäjien tulisi nyt keskittyä vesihuollon parantamiseen eikä kerskainvestointeihin.

Järki

Norpan vauvalle, kuutille, lumitykillä pesät. Ihminen ei elääkseen tarvitse lunta, mutt nyt kuutti tarvitsee.

Heti auttamaan

N. 500000 suomalaista oleilee ulkomailla ja täällä jotkut typerykset vastustavat muutaman hädässä olevan lapsen pelastamista Suomeen.

Häpeä

Kansanedustajat? Keskitykää olennaiseen eli Suomeen ei vikojen etsimiseen toisistanne niitä meistä kaikisa kyllä löytyy.

Wako-Kalle

Sairaala Novassa hoitajia heitellään erikoisaloilta toiselle ilman perehdytystä. Potilasturvallisuus vaarantuu.

Se on varmaa

Lukekaapa Teuvo Hakkaraisen kirjoitus mielipidepalstalla To. 13.2. ilman ennakkoluuloja.

On taas asiaa

Mitä olisi tapahtunut Holkerin hallituksen jälkeen, jos presidentti Koivistoa vastassa olisi ollut Ahon sijasta pääministeri Väyrynen?

Jälkiviisas

Vastuuton maailmanparantaja ”pelastaa” vastarannalta ihmiskauppiaan vesille lykkäämiä afrikkalaisia.

Italian on pakko ottaa heidät?

Kuunnellaanko K-S Shp:ssä vain sen ammattiryhmän ääntä, joka isoimpaan ääneen huutaa.

Hoitotyön johto paikkansa ansainnut

TE-keskus leimasi, tmi taloudessa asuvan, siis minut palkallisen ja lomautuksen saaneena,100% yrittäjäksi. Kiitos, mutta en ole yrittäjä.

Enkä omistaja

Nyt tulossa vanhustenhoitoon lisää resursseja ja mistä mielenkiinto jos palkka raskaasta työstä alakantissa?

J-P.M.

Kaikkiin Jkl:n kouluihin pitää saada musiikkiluokka. Opetusta halukkaille, laulu ja soitto katoavaa.

Kansanperinnettä

”Hymy ja hyvät sanat, niillä parhaan päivän alat...”

Liisa

Kaikilla varatuilla ei ole ulkoisia ”merkkejä”. Teit itsestäsi pellen.

Hyvin voivalla hymy herkässä

Sipilä nauttii nyt lakkohedelmiään. Ihan itse aiheuttanut miljoonien tappiot teollisuudelle.

Pakkokiky