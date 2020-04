Lyhyet

Onko pakko kulkea melkein vastaan tulevaa kohti lenkillä. Kev. liik. tiellä kulje oikealla. Mutkassa viistettiin melkein kohti vasenta.

70 +

Radiokuunnelmassa ”Knalli ja sateenvarjo ” on homma samanlaista kuin Huoltovarmuuskeskuksessa.

Onko kimppakyydeissä turvavälit kunnossa?

Utelias

Ruotsi arvosti sairaanhoitajien poikkeusaijan työpanosta nostamalla reilusti palkkaa. Tehkääpä tämä sama Ksshp.ssä. Ovat sen ansainneet.

74 v., hoitaja

Kaupunki tukee asiakkaansa menettäneitä yrittäjiä maksamalla konsulteille.

Heh heh

Kiitos Taina Rantanen. Vihdoinkin joku puolustaa meitä yli 70 vuotiaita.

Keskisuomalainen 15.4.

Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on sydämesi. Jeesus sanoi rikkaan on vaikea päästä taivaaseen ei mahdoton, kun Jeesus on sielun herra.

Harri

Tytäryhtiöillä leikkiminen on tehnyt tästä paikkakunnusta kriisikunnan.

Aikuistukaa päättäjät

Porot seuraavaksi 15.4. Olet niin oikeassa kiinalaisista. Ei mitään kunnioitusta eläimiä kohtaan!!

Surullista

Vihapuje Trumpia kohtaan mediassamme on erittäin voimakasta ja ideologista.

NWO

Paloniemi ja Knuuttila toimivat oikein ollessaan valppaina.

Koivistolle opiksi!

Tämän päivän nuorilta puuttuu nöyryys. Näkyy päätöksen teossa. Onnea teille, kun maksatte tulevaa laskua.

Täti

RW 15.4. Mieluummin Hornetit taivaalla kuin migit/ suhoit.

Sinisilmä naurettava

Ksml koki sitten opastaa (pääkirj. 15.4) hallitusta rajoitusten purussa, ja teki sen trumpmaisesti talousperustelut edellä.

Morkan Kane

16.4. Shortcourse 67 veronmaksajat maksamme alkutuotannolle, että he tuottavat leipää ja maitoa. Eivät tuota hyvän hyvyyttään.

Vaan rahoituksemme vuoksi

Kiitos koululaisten ruokakassista, tuli tarpeeseen. Mallikkaasti hoidettiin.

Mankolassa

Häpeä Rai Suihkonen ruokajutustasi! Olemme kiitollisia Gradian ruuista.

Onnelliset vanhemmat

Hallitus lähti vanhusten- ja sairaiden tappolinjalle! Ruotsin mallin mukaan.

Näinkö meitä suojellaan?

Kiinalle velvoite lähettää suojavarusteita kaikille ilmaiseksi. Sieltä se tuli koronakin.

Joku roti

No nyt se samariini-hallitus tempun teki: purki Uudenmaan karanteenin viikon etuajassa!

Demaripolitiikka toimii