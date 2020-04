Lyhyet

Nyt on käymässä niin, että kielto käydä omaisensa luona aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Vanhukset kuolee stressiin, ei koronaan!

OM

Mikä tekee noista parilla saksalaisella premiummerkillä ajavista ylimielisiä, piittaamattomia öykkäreitä liikenteessä.

Asennevammako

Kyllä 10en kuljetusmaksu kukille lähialueelle on hyvä bisnesidea.

Oiva

Kun luet sarjakuvaa B.Virtanen niin oletko huomannut meidän kunnanjohtaja esiintyy siinä toimistopäällikkönä.

Meilläpäin

Minun mielestäni Suomen Hallituksen pitäisi nyt kieltää ja lopettaa kaikki pikavippifirmat.

Ympäristöteko

Olen varoitus ihmiskunnalle! Taloudellisen sodan ja jatkuvan riiston lopputulema on autio maa.

Korona

Huoltovarmuuskeskus on demarien miehittämä virasto. Harakka, Haatainen, Marin kantajaa vastuu osaamattomuudesta!

Kojamo

Kouluruokaa on jaettava kaikkien kuntien kuten opetusministeri on vedonnut. Ruokaan ja palkkoihin on varattu kuntien budjeteissa määrärahat.

Merja

Kyllä tämä naisviisikko maata johtaa hyvin, valehteleekin jo yhtä hyvin kuin miehet.

Suojavarusteet

Lindberg on paras asiantuntija hävittäjäasiassa. Miksi Lipposta ei asetettu kyseenalaiseksi kaasuputkilobbauksessa?

Vassaripolitiikkaa

Missähän ministereiden runsaita avustajia tarvitaan kun miljoonien töppäys pääsee tapahtumaan.

Kertokaa, toivoo Bentley

Nyt kun suurin osa tientukkeista on poissa audibemarimiesten edestä, poliisien olisi syytä tutkailla keskustan järjettömiä ajovauhteja.

Suojatiet vaarallisimmat

Itse käytän valkosipulia eri muodoissa laitettuna eihän wamppyyri tykännyt ja lavendel öljyä 5 tai 3 tippaa suihkepullossa vettä.

Jolla pyyhin ovet ym.

Miksi kirjastot eivät korona-aikana palvele mitenkään? Luulisi siihen keinoja löytyvän, kun moni muukin organisaatio on niitä keksinyt.

Käyttäjä

Kaupunkimme on säästynyt koronalta. Kun Uudenmaan raja aukesi, kaupat täytty heti matkustajista.

Yx

Huoltovarmuuskeskus eli suomeksi Kaikki hukass tai Saimajan norpiss. Mutta ei hätää, Onni Sarmasteestä saa hyvän tj:n.

Onni palaa taas

Köyhän arki ei ole muuttunut Koronan aikana mihinkään, ei rahaa, eikä sosiaalista elämää ollut ennenkään.

Ei ollut kukaan huolissaan

Pohjoiskorealaisia ei taida koromat.

Vai

Kulttuuriko pelastaa olemattoman keskustan. Kirjan lainaajillako ne rahat on?

Ollako vai eikö?

Rotta-ongelma? Ei meillä, siitä pitää kolme kissaa huolen.

Myrkytöntä

Kuka ministereistä vastaa vääristä ja sekavista suojainohjeista hoitokoteihin.

Sähläystä

Naisministerit kehottivat kansalaisia pesemään kätensä Korona viruksen vuoksi. Itse pesevät omat kätensä maskikaupoissa.

Einstein

Soittakaa yksin asuville läheisillenne! Ilahtuvat! Vielä tänään se ei ole myöhäistä? Puhelinlangat laulamaan!

Palstatilallinen

Jari Colliander, älä selitä (Ksml 17.4), Kepu pettää aina.

Aki

Seinävaloja hoitajille, tonneja keisareille.

Hävetkää

Toivottavasti KSML radio ei soita jokapäivä samoja levyjä kuten muut radioasemat. Toivon kunnon musiikkia niinkuin sävelradio aikoinaan.

Joel