Lyhyet

On melkein juhlapäivä kun parin viikon välein käy ruokakaupassa ja näkee jonkun ihmisen ja voi sanoa muutaman sanan kassalla.

Säästyy ääni

Suomen kansan moraalinen ja henkinen terveys paranee. Persujen alamäki on alkanut. Upiita, sanoisi Jukka Virtanen.

R.W.

Hallituksen hybridistrategia = Ruotsin malli sillä erotuksella, että ensin hupuloidaan muutama kymmenen miljardia.

Pappa betalar

Reimarin kauppa ei tarvitse parkkihallia, 90 pros asiakkaista tulee keskustasta tai bussilla.

Avatkaa pian!

Mikä siinä Kotiahossa mättää itse olette äänestäny.

Hyvä PS

Juuri Kotiahon kirjoitusten vuoksi äänestän persuja.

Eteenpäin

SAK ja ay-liike esiintyvät maltillisemmin, kun tasavallassa ei ole porvarihallitusta.

Ceterum cenceo

Montako kriisikuntaa KS on vuoden lopussa ilman koronaakin. Kuntatalouksien yhteenveto esiin!

Tietoa

Ksml 30.4. Teija Minkkinen ei ole ymmärtänyt että hoitajilla ja lääkäreillä on työvelvoite.

Hoitaja

Koronatuet vain työlle jolla on merkitystä. Ei vapaa-ajan harrastajille.

Kuten pallonpelaajille

Nyt on hyvä sauma lopettaa koko moottoriurheilu koska se ei ole urheilua missä kone tekee työt ja huonokuntoiset ukot kaasuttelee.

Kuntoilu kunniaan

Rantaraitilla ikääntyneet kulkevat ohitustilanteessa peräkkäin, eivät vierekkäin. Tämä opiksi muille, myös pyöräilijöille.

Turvavälit

Mitä ihmettä ylipäätään tekee kanadakainen sotilashelikopteri valvomassa eurooppalaisia Välimerellä?

Kaukana kotoa

JYY julistautui feministiseksi järjestöksi. Ei siis hoida enää yhdenvertaisesti kaikkien [pakko]jäsentensä edunvalvontaa.

Heippa

Asumme 75m2 kerrostalossa. Vastike ja vesi yht. 300 euroa. Tilaston mukaan 570 euroa.

Joku mättää?

Eikö sinun ”Mietipä sitä” olisi aika tulla 2020-luvulle. Sanopa yksikin ”vallankumouksen” vaatija.

Missä ajassa elät?

Jos sota tulisi kaikki Suomen lentokenttien kiitoradat tuhottaisiin ohjuksilla ilmaan ei pääse yksikään Hornet ym!

Tämä on tosi!

Oppositio vois miettiä miten heidän tekemät leikkauk set vaikuttavat hallituksen toimintaan.

Syy ja seuraus

Eikö ikääntyneillä kaupungin entisillä virkamiehillä ole muuta tekemistä kuin jarruttaa valituksillaan keskustan kehittämistä?

Uudet tuulet

Mitä tehdä hallituksella, joka ei voi itse tehdä päätöksiä, vaan tarvitsee virkamiehet päättämään?

Uudet vaalit

Pitääkö varusmiesten vielä tänäkin päivänä kerjätä rahaa sotiemme veteraaneille. Päättäjät hävetkää.

Mir

Kamalaa miten voi opetusministerillä olla hatara käsitys koulun arjesta.

Kovasti pettynyt

Keskustan uudet ja vanhat marketit eivät tarvitse parkkihallia. Kauppaan kävellään tai pyöräillään. Seis turha rakentaminen!

Verorahoilla

Täytyyhän Koiviston päästä kuivin jaloin toimistoonsa. Siksi Kirkkopuistoon tarvitaan parkkitalo.

Ymmärtäkää nyt

Ehdottomasti Hurstin olisi pitänyt anoa 100 000e kehittämisrahaa.

Jos anoi toivottavasti sai

Persut kun tietävät kaikkia asiat etukäteen niin voitko Kotiaho kertoa ensi lauantain lottonumerot jo nyt?

PPX

Arvoisa lääkäri Romanov: raiskaus on raiskaus. Arvokkaan miljöön pilaaminen jotain muuta.

Kesää kohti

Hannikaisenkatu on nyt etuoikeutettu. Älä tunge vanhan muistin mukaan enää.

Kolmiot on

Hoitohenkilökunta ylikuormittunut. Tekevät tosi tärkeää työtä. Kaikki kehuvat, silti se ei palkassa näy.

Kunnon palkka heille

Kansanedustaja Korpiaho on pihalla.

Niin kuin muutkin persut

Niinistö voisi joskus julkisesti kiittääkin hallituksen toimia eikä vain tuoda itseään esille.

Unettaako

90-luvun alun lamassa pankinjohtajat junailivat itselleen ja kavereilleen halvalla hädänalaisten ihmisten koteja ja firmoja.

Miten nyt käy?

Hyvä Kotiaho minäkin ihmettelin jo silloin miksi Italian pahimmalle korona-alueelle jatkettiin lentoja monta viikkoa.

Vaarallista

Kotiaholle: eikö rikka omassa silmässä näy. Rikkeitä, jopa rikoksia tosi paljon PS:lla.

Hallitus hyvä

Kiitos Sinulle, joka veit pudottamani vihreän kuoren postilaatikkoon. Tuli hyvä mieli.

Iru

Hallitus on onnistunut loistavasti vaikeasta tilanteesta jossa Sipilän, persujen ja Orvon jäljiltä varmuusvarastoissa oli vain valot.

Lexa

Mitä kauheaa on tapahtunut metsälle hienon luontopolun ympärillä Ladun majalla?

Kävelijä

Tyhmyys säilyy ja on edennyt kanssasi pitkin virkatietä.

Pike

Miksi oppositio ei voi koskaan antaa tunnustusta hallitukselle hyvin tehdystä työstä? Poikkeusoloissa ei ole tarpeellista politikointi.

Mummi

Häpeän OAJ:n moraalittomuutta. Kenen etua ajatte? Lapset heitteillä.

Ope

Iso kiitos keskussairaalan os.22 hoitohenkilökunnalle hyvästä hoidosta ja tutkimuksista.

Pentti S.

Ihmettelen tätä koirabuumia? Lähes joka perheellä on se. Se vie aikaa ja on pois muilta.

Silitelkää läheisiänne

Laittakaa ihmeessä kauppojen kassahihnoista toinen kiinni! Ei iholle lastatessa.

Asap

Tekevätkö opettajat työtään vain arviointia varten?

Luulin, että oppilaita

Ovatko kodit sijaistaneet lastensa kasvatuksen sos. tantoille ja kouluille?

Marsa

Näin harvinaisen näyn, kun pyöräilijä näytti kädellään merkkiä kääntyessään risteyksessä.

Usko tai älä

Koronasta tuli oiva apu ateisteille: Suvivirttä ei veisata kevätjuhlissa!

Pikkusormi

Koulut alkaa! THL:n suositus, mutta Marinin hall. vastuu, jos jotakin sattuu.

Eikö näin?

Nuori aikuinen älä tee lapsia jos et kykene vanhemmaksi. Jos ainoa turvapaikka on koulu, turva-aikuinen on ope, päivän sapuska kouluruoka..

Älä tee lapsia

2 maskia/ työvuoro kotihoid. ja palv. asumisessa, pois kerran 8h aikana. Hoitajilta voidaan vaatia mitä vaan. Törkeää!

Pystyisitkö itse?

Tässä vaiheessa on välttämätöntä todeta, että tämän hallituksen ei ole ”välttämätöntä” jatkaa tehtävässään.

Väistelee vastuuta

Opettajien työskentely oppilaitten kanssa koulussa huomattavasti turvallisempaa kuin hoitajien työ koronapotilaitten kanssa.

Pulinat pois

Piikki on auki yrittäjille, medialle ja bisnessmiehille. Hoitajille pakkotyötä, palkkaleikkauksia ja virustartuntaa.

Kieroa peliä

Kun politiikko onnistuu, etenkin omilla ansioillaan, kadehtijoita ja kampittajia riittää. Marin onnistunut erinomaisesti.

Ja nillittäjät nillittää

Tsemppiä ja voimia kaikki opettajat! Teette tärkeää työtä.

KH

Suomen ed. sukupolvet kesti vuosia sodanpelkoja ja nyt muutama kk koronaa ja met’ itketään etujen kapenemista joka vasta edessä!

JPM