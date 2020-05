Lyhyet

Olen etsinyt koronaa marketeista, alkosta, ravintoloista, terveysasemilta, linja-autoista, lenkkipoluilta, taloyhtiön saunasta.

Ei ole löytynyt, 72v.

Poliisin toimet tosi äänekkäiden mopojen, mp, mönkijöiden, auton romujen tarkistusten suhteen täysin ala-arvoista.

Toivo uudessa laissa

Pohjaton ikävä jää lapselle läpi elämän jos koti jää veden alle, sodassa rajan taakse tai pakkohuutokaupassa. Tuntuu ettei enää löydy kotia.

On vain asunto

Nyt on poliitikoilla 2 ”kompostia” hoidettavana!

Sote ja korona!

Mies juoksi jalkakäytävällä melkein päin. Pyysimme väistämään. Kuulemma ”tieliikennelaki sallii”

Saa valita puolen!

Jaso-talot muutettiin palvelutaloiksi. Miksi ei ilmoitettu asukkaille?

Petetty

Teletapit jankuttaa toisesta aallosta vaikka pitäs hoitaa ongema pois kokonaan.

Täyttä sekoilua

Onkohan Niinistöllä vähänlaisesti töitä, onko kaikki tärkeät asiat jo hoidettu. Eiköhän taas rehdisti kätellä.

Kunhan turha paniikki hellittää

Yle kehtaa kesken hallituksen tiedotuksen jo tuoda Orpon & kumpp. haukkumaan.

Haukku

Yle ei kerro galluptietoa kun kokoomus ei pärjää, entä 200 veroparatiisinimeä?

Jokisen eväät

S. Marin. Älä aliarvioi suomalaista hoitajaa, ammattilainen osaa kyllä käyttää suojamaskia. Maski pakkoa ei tule.

Kun niitä ei ole

Pyydän anteeksi päättäjiltä että olen yli 70 v. Maan hallitukselle on tärkeää että sairaalapaikat säilyy.

Arvokkaammille ihmisille

Viron ja Suomen välinen raja on veteen piirretty viiva.

Simo

On ihan turha väittää, että 2 metrin etäisyys on uusi normaali. Normaali on 0 m. Pestäänkö meitä muualtakin.

Kuin käsistä

Koronavero hyvä ajatus, myös muiden poistettujen yritysverojen palauttaminen auttaisi.

Valtion kassavajeen korjaamiseen

Hippos2020-vedätys oli käytännössä haudattu jo ennen koronaa. Tekijät vastuuseen sen täydellä voimalla ja saatavat maksuun.

Onko takana liian iso joukko?

Korona nostanut suojainten hinnat 20-kertaisiksi. Miten yksityiset lääkäriasemat ovat hinnoitelleet koronatestit?

Kun julkinen puoli ei osta

Laittakaa jokaiselle koronatesti ja vasta-aineet rutiinitesteiksi.

Hyöty moninkertainen

Kansalainen, joka ei halua ostaa ukranalaisen poimimia marjoja, ostaakin afrikkalaisen halpatyövoiman poimimia appelsiinejä, omenoita, jne.

Einstein

Räksytys lisääntyy ja kannatus laskee. Taitaa olla korona iskenyt oppositioon.

Jo vain

Missä poliittinen vastuu? Minulle ei riitä Marimekko-näytökset tv:ssä ja tyhjien lausuntojen jankkaus!

Vapaaherra

Avolavalla 2 kundia kiljuu seisten ja kuskillakin hauskaa kaahatessaan.

Onpa maalla köyhää?!

Otetaan Suomessakin käyttöön moniavioisuus. Mediat täynnä juttuja sivu- ym. monisuhteista.

Islam oikeassa?