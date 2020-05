Lyhyet

Mistä saisin pleksin tai tuulilasin rollaattoriin? Lähtisin ulkoilemaan.

Mökkihöperö 70+

Siskoni hoiti äitiäni 25v 24t ja 7pv. Ei apuja kun tarvi. Huono palkka. Ei lomia. Nyt on aika laittaa asiat kuntoon.

Halpatyövoimaa vai mitä

Mielestäni papille ei kuulu farkut Jumalanpalveluksen televisiokuvaukseen!

Sanankuulija

Gallup: Niinistö luotettavin korona-asiassa. Eli A-studioon ym. kommentoimaan miten toimia.

Näinkö se menee

Tulin väsyneenä töistä. Sen kohtaamani pienen lapsen iloinen hymy toi auringon viikonloppuun. Kiitollinen!

Pate

Eerolanpuron kosteikko hieno teko. Samaa kaipaavat Vehkalampi ja Tyyppälän Heinälampi!

Nyt jätetty heitteille

Lakujen lähettäjille lämmin kiitos ystävällisestä teosta!

Vielä on välittäviä ihmisiä

Demokratian tila on USA:ssa toki muita parempi, siellähän voi rankaisematta mennä aseiden kanssa vaikka parlamenttiin.

Euroopassa tiukempaa

Kaupan käsidesi. Tuttu tuoksu.

Etikka ei puhdista

Demarit saa kiittää Kulmunia kannatuksen noususta, kun savusti Rinteen ulos.

Pois pääministerin paikalta

Mustankorkea tuoteseloste kertoo, että kuutio nurmimultaa painaa 1040 kg, n. 1400 kg on totuus.

2×tarkastettu

Mitä järkeä on kouluissa ja päiväkodeissa yrittää pitää turvavälejä, kun ei vanhemmat vapaa-ajallakaan ohjeista siihen lapsiaan?

Turhautunut!

Täyttä asiaa Osmo Kärkkäinen! Milloin noustaan barrikadeille?

Toinen II-lk kansalainen

Kaikki yli 70 v kuolee osa koronaan. Katsotaan sitten päivän sää ja katsojien kuvat.

Siinä tärkeimmät tänään

Marketeilla sähköauton pikalataus 12e/tunti tai peruslataus 1.20e/tunti.

Kerrostalossa joillekin ilmaista!

Tosi aikaisen perunan siemen on taimetettava, taimet istutettava. Miten tehnevät nykyään?

Kylvökoneella istunut

Me selvitään tästä yhdessä. Minun on selvittävä yksin. On ollut pakko, jo ennen koronaa, puolison kuoltua. Mitenkö voin?

Se ei ketään

Suomi olisi nyt kaaoksessa, jos A. Rinne olisi ollut korona aikana pääministerinä.

Vanhan liiton mies

Kiitos teille kaikille, jotka keräätte roskia luonnosta.

Vanha liito-orava

Ajattelematonta purkaa Kinkomaan vanha sairaala. Alue menettää täysin komean luonteensa. Ei ymmärretä kerroksellisuutta.

Esimerkkiäkö JKL:stä?

Hoitokodeissa vuoteidensa vankeina liikuntakyvyttömillä vanhuksilla ei ole muuta odotettavaa kuin kuolema, ei edes lähiomainen saa käydä.

Ihmisrääkkäystä

Ruudun välityksellä ei tapahdu syväoppimista eikä kasvua ihmisyyteen. Lopettakaa digihöpötys.

Ope

Alvan myyjät: Maailmassa kuivuus ja helteet lisääntyvät, suursijoittajat haalivat vesiomistuksia.

Lord of waters

Kirkot auki! Nyt tarvitsemme yhteistä rukousta.

Yhteyttä kaipaava

Uskooko joku 9.5. En usko muutenkaan ja rakennuttaja Jva!

Lyyti

Henna Virkkunen, selittelysi kellojen veivuun jatkamisesta isoittaa EU:n mädänneisyyden.

Nyt loppuu!

Oottaa päähän tämä persujen ikuinen valitus,voisivat lopettaa jo tuon urputtamisen!

Pepe

Mikä on persut? Vaalimainoksia en ole nähnyt. Oikeat nimet parjaajat.

Tasa-arvo kunniaan

Kiitos sinulle Reetta Puranen. 9.5. lehdessä koskettava Pysähdy hetkeksi!

Aihetta ajatella

Kaupallinen äitienpäivä olisi jo aika lopettaa? Kuinka monelle tuottaa iloa?

Ajatteleva

BF jakoi tuet lain mukaan, virhe tuli, kun hallitus antoi ymmärtää tukien menevän koronatappioihin, kehitystuesta ei sanaakaan!

Tuet perintään

”Omaishoitajat eivät käytä vapaapäiviään” (9.5.). Käyttäisin, mutta Jkl peruu ennalta sovittuja jaksoja. 11 viikon ”putki” alkaa uuvuttaa.

Käyttäisin

Kiitos tienvarsien roskien kerääjille. Huolehditaan kaikki lähialueiden ympäristöstä.

Ohikulkija

Ei riittänyt diplomatia -39. Kyösti Kallio menetti terveytensä Suomen puolesta. Varautumalla säästytään pahimmalta.

Viisautta

Nesteralli peruttava, altistaa satoja ihmisiä koronavirukselle.

Järjetöntä

Miksi tehdä lapsia, jos kouluruoka lapsen tärkein ravinnonlähde. Lapsilisätkin juoksee 18 vuotta.

Lapsiperheitä tuetaan kyllin

Verorahoilla. Kauppaan kävellään tai pyöräillään. Kummalla tapaa sinä kulkisit 38 km suuntaansa?

Ei edes pyöräteitä

Miksi verovaroin ylläpidetty suojatyöpaikka kirjasto ei lomauttanut virkailijoitaan kun asiakkaitakaan ei ole?

Itsepalvelua muutenkin

Suojainhuijareille kyllä löytyi hetkessä miljoonia tuhlattavaksi, mutta puolustusvoimien rahoittamalle puhdistushankeelle tarv. puolimilj.

Meni jo vatuloinniksi

Minist. Katri Kulmunen: kertoisitteko mistä saa ostaa perunan taimia ja miten ne istutetaan?

Pappa58

Hyvä kirjoitus 24.4. Kotiaho (ps). Ministerien on kannettava vastuu töppöilyistään.Tuet oikeasti tarvits. yrityksille, ei ovelimmille!

Olet parhaita edustajiamme

Kotiahon villit parjaajat nostavat poliittista statusta kuten Teuvollakin kävi. Kiitos siitä!

Marsa

Kuntoilu kunniaan tietämätön! Ota selvää millaista kuntoa moottoriurheilu vaatii. Kone vie ilman kuljettajaa?

Ukot hyväkunt nuoria

Persuista välittyy vahvasti itsekkyys, empatiakyvyttömyys ja kateus.

Imago

R.W. 9.5. Olisikohan USA:lla jotain vaikutusta siihen? Ai niin, mutta olikin positiivista.

Tulkinta

Nyt pitäisi kiireesti käynnistää Hipposhanke ettei Jyväskylä ajaudu lamaan!

Pepe

2019 Suomessa kuoli n. 150 hlöä/päivä, eikä maata suljettu. Höyrytäänkö nyt liikaa koronan takia.

Kysyn vaan

Tämä on tosi 9.5. Arvelet, että Hornetit odottavat kentällä ohjuksia? Huom. sotilastiedustelu. Hajautus. Käyttävät teitä.

Laivaston hävittäjä

Jyväskylä ulkoistaa puhelinvaihteensa. Tuleeko tästä soittajille kalliit yrityspuhelumaksut vai säilyykö pvm/mpm -hinnat?

W

Miksi nyt ei anneta markkinatalouden lakien hoitaa pois velkaiset ja kehnot yritykset? Kansalla maksatetaan taas yritysten tappiot.

Eihän sen näin pitänyt olla!

Kotiahon kirjoitus on helppo uskoa omatekoiseksi.

PS

Tikkakosken pururata, pyöräilyratako? Polkupyöräilijät ottaneet käyttöönsä.

Onko näin?

Olen 75 ja kävelen joka pv 10–15 km en tarvi taluttajaa Covidin jälkeenkään turhaa valittamista tossua toisen eteen.

Ei sua kotoa haeta

Hyvä ja asiallinen kirjoitus Kauko Tuupaiselta 7.5.

Näkemystä

Oliskohan nyt oikea aika saneerata suojatyöpaikat valtion ja kuntien töissä?

Marsa

Nyt olisi Jyväskylän vihreillä näytön paikka: Rallin peruuttaminen elokuussa!

Tekoja!

Tänä kesänä Neste Ralli perutaan vai kuinka?

Oiva

Näinä aikoina yhä useampi toivoisi pääsevänsä globaalikapitalismin riistämäksi.

No job

Palokkaan tarvitaan uimahalli, paljon väkeä.

Eikö vielä 20-luvulla?