Lyhyet

Naiset oletteko valmiit? Kesä tulee, kukkamekot käyttöön, pitkät housut joutaa ”pekkaspäiville”!

Mies

’Kykypuolueen’ johtaja käyttäytyy kuin koulukiusaaja. Tuliko ihmisestä pilkun sijasta numero?

Desimaali

Corona! Kellä viisaus on? Johannes Ilmestys.13 luku jae 18. Lue. Laske.

Sillä ymmärrys!

SW kitisee, ettei saa valomerkin jälkeen kaljaa. Se tulee toistaiseksi klo 22.

Selittäkää hänelle

Luhangan kunnan tiedote kuntalaisten kuulemistilaisuus 1.6 kirjastosta ja päivähoidosta Kyläläisistä suuri osa 70 vuotiaita.

Jotka rajoituksen piirissä

Miksi poliisi ei valvo Puistokadun pyöräilijöitä? Ajetaan väärin mitä ohjeet sanoo.

Vaaran paikka

Arkena maataan, pyhinä touhutaan. Kylläpä eläkeläisillä on rytmit sekaisin. Joku rauha työssäolevillekin iltaisin ja viikonloppuisin.

Etätyöläinen

Nyt olisi pyydettävä Norskin ja Rayanairi tarjoukset koko sisämaan lentoihin.

Pera

Siirtäkääpä Haapaniemen kameratolppa 100 m eteenpäin aito valvonta tavoitteena niin todellisuus paljastuu.

Loppuu rahastus

Ahti Vielma 21.5 kiitos toiminnastasi. Kirkkopuiston tuhoajat, hävetkää.

Kaupunkilainen

Häpeää tuntien luin Satu Kakkorin tekemän Anne Sandelinin haastattelun 19.5.

Ala-arvoista KSML:lta

Onko elinkeinojohtaja A. Sandelinilla meedion kykyjä ilmoittaessaan tietävänsä Vielman pään sisäiset olotilat.

Futistermiä käyttäen

Ahti Vielma, kirjoituksestasi päätellen et ymmärrä mitä demokratia tarkoittaa.

Kyllä ihmettelen

Kiitos Anne Sandelin, hienoa kun uskalsit avata suusi.

Kansa samaa mieltä

Rahaton Laukaa visioi älyttömyyksiä. Kaikki rannat rakennettu. Nyt kelluvat talot.

Laiturit jo kelluvat pitkin virtaa

Ei toisen ihmisen erilainen työ, asioiden arvottaminen, elämäntapa yms. tarkoita hänen olevan huonompi ja väärässä.

Ymmärrystä kiitos!

Ensin keskusta ajetaan kuralle ja kuvitellaan että virkamiesten parkkihalli voi sen pelastaa.

Kapa

Miten siellä keskustassa onkaan pärjätty, kun vanha Reimarikin hävisi yllättäen kuin tuhka tuleen.

Kalliit bonukset

Sandelin ja kaupunki ovat aiheuttaneet kymmenien miljoonien velat hupuloinnillaan, ei Vielma.

Laki ja oikeus

Häpeä A.Sandelin! Ahti Vielma ainoa rehti suoraselkäinen mies, joka yrittää pelastaa kirkkopuiston. Ei todellakaan ole yksin.

Mitä salailette?

Taloyhtiön hallituksen on aina ajettava tasapuolisesti osakkaiden etuja.

Ei pelkästään omia etujaan!

Aasialaiseen kuoli Suomessa n. 1300 hlöä. Ei silloin yhteiskuntaa suljettu. Se hyväksyttiin. Ei tullut asiantuntijat päivittäin joka kotiin.

Näin ennen digiaikaa

Suurkiitokset Ahti Vielmalle, joka puhuu puolestamme, että historiallisen arvokas Kirkkopuisto säilyisi kaupungin keitaana.

One for All

Kerrostalo Jyväskylän kaava-alueella, mattotelineet talon molemmissa päädyissä.

Onko luvallista ?

”Lauma on paimenta vailla.” Ei soittoa, kirjettä, jotain ”striimauksia”, ei ymmärrä. Lehdessä rukouskin maksettu mainos.

Pettynyt

Ei ole Vielman syy jos Kesko ei avaa Reimarin markettia. Linja-autoilijat nappais ostokset sieltä.

Mut jos ei.. raha kelpaa

Ei Vielma taistele yksin. Hänellä on paljon kannattajia, paljon enemmän kuin Sandelinilla ns. elinkeinojohtajan virkaan.

Top

Ahti Vielma, sinuun aletaan oikeesti totaalisesti kyllästymään.

DA

Kirjasto palvelee? Lainaukset vain varauksin tietyissä kirjastoissa, palautusta ei edes luukkuun Keljonkankaalla.

Nyt jos koskaan palvelua!

Reimarin supermarketin avaaminen ei liity autohallin rakentamisen vastustamiseen.

Turha panna valituksen syyksi

Vielma on oikeassa, määräykset rakentamisessa oltava kaikille samat. Pampuilleko tehty pyörällä töihin tai muihin parkkitaloihin.

”Mersut” vapaata on!

Suurehko joukko naisia. Lisänä miesoletetut Lintilä ja Harakka. Looginen ajattelukyky olematon. Ellei puhas nolla (0).

Tavallinen ihminen

Hei Sirkka, kovin nopeasti ylistät hallitusta, ilmaisen rahan jako ei riitä perusteeksi. Odotetaan kunnes talous on kunnossa.

Setä

Seurakunnat esiin! Missä ovat toivon tuojat? Kuka tai ketkä rukoilevat?

Usko on luja luottamus

Kävellessäni jalkakäytävällä, niin eikös vaan vastaan tullut örkki räkäissyt kohdallani.

Tulikohan koronat

Vielma, miten P-talo tuhoaa kirkkopuiston? Nyt puisto melko onnettoman näköinen.

Toivo paremmasta

Kerätäänkö meiltä veronmaksajilta taas rahaa Finnairille, etteivät kansanedustajat joudu junaan tai bussiin?

Rahvaan sekaan

Nämä ovat asioita, joiden kanssa on vain elettävä. Kiitos Maito!

Mummu

Jyväskylän seurakunta! Nyt rippileirit kesäksi nopeasti pystyyn, syksyllä koronaa taas enemmän!

Aamen

Eikö olekin ilouutinen vihreät, että lentoliikenne Jyväskylään loppuu. Nyt ilmasto pelastuu.

Mir

Suuri huoli vanhusten hoidon tasosta omaisilla. Kuka valvoo ja miksi vanhusten etua. Vanhustyö harvojen sydämenasia.

Missä avi?

Aktiivisten kuntalaisten toiminta esti satojen miljoonien menot asukkailtaan kaupungin Alva-myynnin hyytymisenä.

Pesänselvityksen aika

Mitähän siellä kiinteistösijoittajien äänitorvi Kakkurin ja elinkeinojohtaja Sandelinin päässä oikein hölskyy?

Veli

Olen käynyt monesti päiväkäynillä Hkissa. Junalla, ei lentokoneella.

Ei ongelmia

Lapissa istutetaan lyhyen kesän vuoksi perunan taimia. Kulmuni tietää, on istuttanut itsekin.

Ota selvää!

Paljonko painaa Sandelin se että saat autosi parkkihalliin? Nyt taivasalla. Keskustassa on jo K kauppoja.

Ihme kitinää

Ahti Vielmalle 10 pistettä ja Papukaijamerkki kiitokseksi sinnikkyydestä näitä tuholaisia vastaan.

Oikealla asialla

Aina silloin tällöin mediaan ilmaantuu uusia, enkä vähän oudoiltakin kalskahtavia sanoja, nyt se on viruslinko.

Weli

R. Mäkinen 16.5. Hyvin on saatu esim. mielenter. kuntoutujat tyhjän päälle; lopetitte kaikki toiminnot shp sanoi irti kuntoutuksen.

Korona hyvä veruke

Jyväskylän keskustan kehittäminen kuihtui siihen, kun Rantaväylällä tuhottiin satama ”demokraattisilla” päätöksillä.

Kiitos Vielma

Eiköhän perusteta kaupungin nukketeatteri ja sille johtaja hakuun, ehdokkaista ei näyttäis olevan puutetta kun tuota suhmurointia seuraa.

Nyykreenit liikuntapääkaupungista

Paperipoikain palkka- ja työehdot otettu vuosikymmenet kanto- ja korjuuhinnoista, vaal. pun. vuorineuvosten yhteistyöllä.

Kartellipojat

Työllisyyttä mukamas parannetaan valtion omaisuutta myymällä. Sama porukka istuu ostopuolella ja tekee isoa tiliä.

Kansan rahoilla!

Jkl: Miksi parkkihallia ei tulevan torin alle? Kirkkopuistoon voi tehdä leikkipaikan.

Veteraanipatsasko kaatopaikalle

Vielma ja Sorjonen kiitos kun jaksatte olla enemmistön asialla.

Jatkoon

Anne Sandelin: Jyväskylässä tarvitaan juuri Ahti Vielman tyyppisiä ihmisiä, jotka puolustavat kuntalaisten oikeuksia virkamiesten ylivallalta.

Jep