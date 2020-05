Kaksi henkilöä keskustelkaapa tien laidassa ettei tarvitse kävellä välistä.

Turvavälivääpeli

Minä vuonna Jyväskylän Krematorio on perustettu?

Tietoa

Nim. Valkoiset viivat Bernerin keksintö. Ei ole mene ajelee vähän muihinkin maihin.

Niin totuus valkenee

Ken on poliitikko on sitä aina presidentti Niinistö on kokoomuksen suosituin politikko. Iltalehden tutkimus.

Jäsenkirjaton

Valtion velkaa otettava niin paljon kuin sitä saa. Ei nykymenolla mikään valtio pysty maksamaan velkojaan. Muuten maksetaan vain.

Muiden velkoja

Naapurit, älkää kerätkö ns varastoon kuuluvaa tavaraa aidan taakse naapurien silmien alle. Siirtäkää tavarat omalle tontillenne.

Aidan toiselle puolelle kiitos

Mariin nimitteli Kulmunia maanvaivaksi, itsepäiseksi ja epävarmaksi. Sivistymäräntä.

Hermot petti

Miten ohitat juttukaverit, jotka seisovat tien vastakkaisilla puolilla oja, seinä, pysäköity auto takanaan menemättä välistä?

Pöllö

Miksi hehkutetaan hallitusviisikkoa, kun ei tiedetä mihin heidän päätökset johtaa.

Ojaan vai allikkoon

Minkähänlainen ikäluokka 2021 syntyy.

Turvaväli

Ei luulisi että jenkeillä on varaa arvostella toisia vähemmistöjen kohtelusta kun muistaa miten he ovat niitä itse kohdelleet.

Historia

Yhtä kurtiseeraamista tuo nuorten touhu, hymähteli Olga muori katsellessaan tyttöjä ja poikia kylän kioskilla.

Mie

Nyt on jo vanhusten kiduttamista, kun ei edes yksi ainoa lähin omainen saa mennä hoitokotiin petipotilaana olevaa rakastaan tapaamaan.

OMG

Korpilahden Vespuolen jätekuljetukset kilpailutettu niin hyvin.

Ettei astioita tyhjennetä

Tampere on urheilukaupunki ja Jyväskylä on liikuntakaupunki. Näillä on iso ero.

Pravda

Hakkarainen 24.5. puolustaa sekä Unkarin Orbanin että valehtelija-Trumpin toimia ja hallintoa. Kuka antaa tukensa persulaiselle moraalille?

Mielenkiintoista

Sirkalle tiedoksi: taitaa hallituksen tytöt riidellä keskenään. Lue Sirkka lehtiä niin et kirjoittele.

Joutavanpäiväisiäsetä

Sairaanhoito keskittyy koronan hoitoon. Sairaalassa ei tosin yhtään koronapotilasta.

Homma hallussa

Voisit mennä juttelukaverisi kanssa hetkeksi peräkkäin, että vastaantulija pääsee ohi turvavälin.

Eikä kävelijöiden välistä!

Kiitos sinulle Ahti Vielma kun ponnistelet keskustan tuhoamista vastaan.

Setä

En enää äänestä demareita. Mariin on vienyt puolueen äärivasemmalle!

Tosi on

Sanna Marin tilasi itse valtioneuvoston kanslian salauspäätöksen ja nyt muka ”neitsyt Marin”!

Surkeaa!

Marin etenee tasaisen tappavaa tahtia, omaan ja puolueensa tuhoon.

Aattelen ite

Mutta jos ne pölvästit keskustelijat tajuisivat jutella kadun suuntaisesti ns. Peräkkäin kasvotusten.

Kun se pyörätien leveys ei riitä

Hei jalkakäytävällä pönöttäjät! Menkää seinän viereen juttelemaan. Minä lupaan olla kävelemättä päin seinää.

Viisas väistäjä

Biologi Hakkarainen esitteli sivistyneessä kirjoituksessaan sarvettoman mammutin. Ihanko totta?

PS

Sirkka hyvä, jos et näe ”metsää puilta”, niin lopeta lapsellinen selitys hallituksen hyvyydestä.

Noloa

Niin pääsi keskieurooppalaisia vapaaseen Suomeen lomalle, kukaan ei kontrolloinut karanteenia.

Surkimus

Joko dem kannattajat huomaa, mikä Marini on, pyrkyri joka haluaa valtaa. Voittaa jo Lipposenkin. Ei hyvä Suomelle.

Eki

Hakkaraisella on tainnut arvot ja asenteet muuttua faktoiksi. Eihän sitä muuten perussuomalaiseksi.

Pääsisikään

Kukahan se oli Teuvon kirjoituksen laatinut?

Ei ainakaan Teukka itse

On niin suloisen näköistä, kun kauniina kesäpäivänä äidit lapsineen keräävät Harjun penkkaan istutettuja narsisseja.

Ei tapoja

Miksi täällä julkaistaan vain valituksia? Positiiviset karsitaan pois.

Mummu

Mitä huonommin vasemmistohallituksella menee, sitä enemmän fanit mollaa Orpoa!

Mikä on?

Työttömiä on Suomi täynnä ei ammattia. Tehkää laki joka määrää työvoimapulasta oleville töihin palkalla.

Terveet töihin kuljetuksineen

Valita aina vaan, Vielma. Keskustaan ei tartte parkkihallia, pyöräilkää laiskat ihmiset, kunto kasvaa, eikä tule saastetta autoista.

Kuntoilija

Joka hehkuttaa hallituksen onnistuneen, pitää olla joko viher-vasemmistolainen tai sitten ei ole ihan kaikki kotona.

Surkein hallitus ikinä

Olisiko koko pelastuslaitoksen johdon erottava. Johtamistaito ei voi ala-arvoisempaa olla. Avillakin pallo hukassa.

Suomen huonoin johtaminen

Hitto kun naapurimaitaan ei voi valita. Sen suuren ja mahtavan tilalle vaikka Thaimaa. Nykyinen naapuri on meille liian kallis.

Ja vaarallinen

Keskimaalla nuoria parikymppisiä työntekijöitä lomautettuina ravintoloista. Tarjotaanko heille kesätuurauksia?

Muista toimipisteistä?

Millä rahalla köyhät ostavat euron hintaisia kertakäyttöisiä maskeja? Eikö kuulu jakaa ilmaiseksi?

Rikkaat toivat taudin

Perikunnat voisivat myydä ne tyhjilleen jääneet tiluksensa, ostajia olisi kyllä. Maaseutu täynnä lahoavia taloja, isoja tontteja.

Rahat pois riiteleviltä perikunnilta

Viitisen ipanaa potkulautoineen poikittain pyörätiellä. Täpärästi ohi. Lippahattutytön räkäinen nauru korvissa.

Pyöräilijä 74 v

Punamulta hallitukset ovat luoneet Suomen hyvinvoinnin, sitä eivät Mervolan ilkeät juoruilut muuksi muuta.

Nyt yhtenäisyyttä

Meppi Hakkarainen. Eihän ”kirjoituksesi” Unkariko diktatuuri? ole työmies Putkosen käsialaa eihän?

Luultavasti on

Sähkövero Elenian verkkomaksu. Vero 61,59 e/kk, summa 739,08 e/v. Tuli Sipilän hallitukselta v.2015. Kalliimpi kotitalouksille.

Kepuloi

Haluatko jättää autosi keskustan parkkihalliin jonka käytävissä haisee virtsa ja nistit notkuvat.

Vartijoita ei tietenkään ole

Olen ohjeitten mukaan soitellut tutuille 70+ ihmisille, joiltakin tullut kommentti, oliko sulla jotain asiaakin?

Diakoni vm. 1948

Mistä hallitus niin huonon mallin saanut.

Tuuliviiriltä vissiin

Onko enää yhtään ohjelmaa, jossa ei olisi tatuoituja ”ihmisiä”?

Epäilen

Rautpohjan tehtaan rähjäinen, meluinen takapiha on Valajankadun yli 1500 asukkaan etupiha.

Keskityleiriaita välissä

Sanna T.: mitä tapahtui yksityisissä hoivakodeissa edellisen hallituksen aikaan?

Muistatko?

Afgaaneilla ei ollut yhtään Hornetia ja silti NL hävisi.

Mihin meillä tarvitaan?

Kiitos rohkeudesta A Sandelin. Puit sanoiksi monien ajatukset. Vielma näivettää keskustan lopullisesti.

Takapajula

Satama kehittyy! Satamakioskille ehdotus! Voisiko jätskinmyynnin siirtää terassin perälle? Myynti toimisi paremmin!

Päälykäine

Miksi kampaajat eivät käytä hengityssuojainta?

Lähikontakti