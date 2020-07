Lyhyet

Kyllä tää suomenkieli on hanurista, mistä lähtien A4 on ollut asiakirja? 1 paperi!

Kysynvaan

Vanhat äijät? He ovat kunnioittaneet naisia.

Ajaneet tasa-arvoa, ei ylivaltaa

Toverit vasemmalla ärsyyntyy Halla-ahon ampumaharrastuksesta ja samalla ihailee puna-armeijan paraateja.

Mir

USA:n hallinto on julkisesti luvannut tapporahaa esim. Irakin hallinnon ihmisten tappamisesta.

Onko USA oikeusvaltio?

Valkoiset viivat teille määräsi EU, ei Berner. Sipilän ja Bernerin vihaajat, ottakaa asioista selvää.

Räksytykselle oikea osoite

Ansiosid. työttömyyskorvaus rahoitetaan 95%:sti verovaroin.

Vain 5% kassoista

Noin paljon joukkueita korkeimmalla sarjatasolla ja Keskisuomalainen kirjoittaa vain osasta isosti!

Miksi moinen?

Tienkäyttäjälinjalle on turha ilmoittaa vaarallisen huonokuntoisista teistä. Mitään ei tapahdu.

Tien nro 16701 käyttäjä

Hyvä Kaarina 15.7. Jokainen meistä pelkää. Silti ei tarvitse tuomita ja olla rasisti. Toiset ei vaan ymmärrä.

Isoisä

Oravivuori /Struven ketju! Satamäärin autoja! Kaupunki vois alkaa hoitaa tien kuntoon! Kun kerran Unescon kohde!Aivan järkyssä kunnossa!

Asukkaat kärsii

Sinuhen tuppugeneraattori ulosti taas ankarat selviytymisohjeet hallitukselle. Paras uskoa, tai hän suuttuu ja kaataa koko hallituksen!

VOX

KS 11.7. Timo Hakanen kirjoitti täyttä asiaa.

Nostan hattua!

Voisiko persu Halla-aho ilmoittaa, minne Suomi on mennyt kun hän haluaa Suomen takaisin?

Missä ollaan?

Kesäteatterin lavalla musiikkiesitys sunnuntaina, ja naapuri päättää leikata nurmikkonsa juuri silloin?

Älykin siellä nurmikossa!

Sinuhe, sitten kun lähdet telakalle kertomaan, ettei laivojen rakentaminen työllistä, niin ota minut mukaan.

Haluan kuulla reaktiot

Laajemman suhteellisuustajun (teorian) mukaan on turhaa mennä Helsingistä ostamaan sellaisia esineitä, jollaisia löytyy Jyväskylästäkin.

Einstein

Muutetaan Suomen nimi Hölmöläksi. Siltä näitten ”tuppuraisten” pölhöily EU:ssa vaikuttaa.

Konsulit valvokoot

Ei korona löydy nielunäytteellä. 70 %:sti väärä negat. tulos.

Nenänielu

Vaihtakaa kepulaiset räpätäti Kulmuni toiseen.

On ärsyttävä

Juttusarja kuvataidetta 10/10 osoitti, että jyväskyläläistä taidetta hehkutetaan peruutuspeiliin katsomalla.

Keskenään kehumisen kerho

Ennen sähköautoja pitäisi bensa-autot ajaa Suomessa loppuun. Vaikka muuttamalla ne hybridiautoksi. Sähkö- tai vetyautot tulevaisuutta.

Pelastetaan ilmasto

Idiomi Mennä merta edemmäs kalaan on englannin kielellä To carry coals to Newcastle.

Einstein

Hyvä Jyväskylä, opinnäytetyöhän se rotat hävittää!

Sälytetään kustannukset muille