LyhyetJyväskylän tori! Vitsi. Mummot ei pääse Sokkarin kulmaa kauemmas. Muut ei tajua mikä tori on.Tympeä parkkihalli

Lyhyet

Jyväskylän tori! Vitsi. Mummot ei pääse Sokkarin kulmaa kauemmas. Muut ei tajua mikä tori on.

Tympeä parkkihalli

Vallanhimo johti 4 ministeripuol. Antamalla kaiken periksi Sipilän neuvotteleman hallitusohjelman. Käsky kävi.

Valtionomaisuus lihoiksi

Eikö Toivakkarallin kuskit osaa ajaa siirtymiä muun liikenteen joukossa, kun yleisiä teitä täytyy sulkea?

Autokoulukurssille

Vain hallituskiima ja voittaa kansan vaaleissa antaman epäluottamuksen. Kepu tulee vielä ulos siitä 5 %:n oven raosta.

Kolo on

Eu-tukirohmu Leppä pääsee taas ministerinä järjestelemään omia tienestäjään. Kyllä kepu osaa konstit!

E-leski

Onnellisten maassa valitsemamme edustajat lupaavat parastaan isänmaalle. On aika kiitoksen.

Mie

Trafi ja Kela epäonnistuivat tietojärjestelmissä. Rämpiminen jatkuu Soten järjestelmissä.

Mikä mättää?

Ei ihme että mehiläiset kuolevat sukupuuttoon kun kaupunki tuhoaa niittyjensä kukat jo kesäkuun alussa.

Linnunpoika

Nimim. Nolottaa! Eletään vaan nykyaikaa. Urkin aika alkaa olla jo ohi?

Ja Ei nolota!

Heti alkoi Rinteen hallituksen kannatuksen alamäki. Ylen ensimmäisessä mittauksessa tuli miinusta vajaa 1 % yksikköä.

Ja Vist

Kepuministerien mielestä metsiä voi rajattomasti hakata, viis ilmastosta, mutta kaupan omia halpismerkkituotteita ei saisi myydä.

Ohohh

Nykyiset ylenpanttiset tuet ovat saaneet ihmiset laiskistumaan ja ottamaan kaikki valmiina eivätkä viitsi itse tehdä mitään elantonsa eteen.

Kohta loppuu maksajat

Entinen slogan on nyt muodossa: Äänestämällä et vaikuta. Kepu hävisi vaalit mutta on tukevasti hallituksessa.

Pettää aina