LyhyetKierrätys- ja uusiutuvat luonnonvarat on pop in! Missä viipyy puukorinenauto, fillareita on jo?

Lyhyet

Kierrätys- ja uusiutuvat luonnonvarat on pop in! Missä viipyy puukorinenauto, fillareita on jo?

JP

Miten tytostä kasvaa viattomia eläinten lapsia teurastava nainen.

Elämää suojeleva

Huom!! Ensin kuntoon Suomen köyhien asiat.! Sitten pakolaisten.

Senhän sanoo järkikin

Mihin hävisi päivähoidon kallis Daisy-järjestelmä?Joko hankittu tilalle toinen(susi)? järjestelmä?

Oiva

Hienoa että Suomella on Kaj Chydenius, tehnyt upean elämäntyön.Tälläiseen ei nykynuoriso pysty.

Sinua sinua rakastan

Ystäväin. Ethän kiirehdi, jonka taakka on painava. Kuljetko ohi? Vai kuuntelet? Näkeekö sydämes sen?

Ethän kiirehdi

Ilmastokatastrofi on lehmän maito ja liha. Niitä syövät koirat ja kissat-eivätkä saastuta!

Päästömaksut lemmikeille

Värkkäävät Elämyskeskuksia! Kuohulla oli aikanaan Tiilikaisen, Virtasen ja Mäki-Matin Marketit. Ja Nuutisen Baari!

Palstatilallinen

Koiran ulkoiluttaja, vie koirasi metsään tarpeilleen. Älä tuo tien ja talojen väliin. Sen hoitaa talon omistaja.

Harava

KSSHP henkilöstön hyvinvointi ajettiin kerralla alas kun henkilöstöpääl.vaihtui 8 v sitten.

Talosta poistunut

Kauppakeskusten huoli asiakkaista on turha, kun kuokkavieraita tulee lisää ja valtio maksaa viulut. Heillä on rahaa ostoksiin ja pelikoneisiin.

Vaara vai varaa

Mielenkiintoista seurata lääkäreiden kyvyttömyyttä sopeutua muutoksiin. Missä keskustelu- ja työyhteisötaidot?

Miksi asioita puidaan lehdessä?

Nim. Lisää tukieuroja. Tosiaan maajussien ohjelmasta huomasin saman.

Suorastaan luxsus elämää

Suomeenkin Kreikantapainen hotelliyövero? Rikkaat kiinalaiset ja oligarkit tuskin huomaa 5e /vrk. V.2018; 6.8 milj.turistiyötä.

Badmann

Elektronisessa urheilussa on vähemmän urheilua kuin pullataikinan vaivaamisessa.

Marko

Olen ollut monella osastolla sairaalassa. Hommatkaa johtajat nyt ihmeessä hoitajia lisää töihin!

Toivottavasti uuteen sairaalaan?

Luotolan esiinnostama Arendtin totalitarismi-kuvaus toisintuu Turkin lisäksi kotinurkilla.

Ei koskaan enää

Sipilän hallitus ei palkannut riittävästi työvoimaa te-keskuksiin. Työlupien käsittely viivästyi.

Rinne hoitaa homman!