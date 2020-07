LyhyetLyhyetHitaasti etenee Palokan seniorikorttelin asiat. Suurkaupungin kadulla enemmän savua.XHakkarainen 3 viikon karanteeniin jos vielä viitsii Suomeen palata eukon kainalosta, huijasi dip. passin varmaan isolla rahalla.

Lyhyet

Hitaasti etenee Palokan seniorikorttelin asiat. Suurkaupungin kadulla enemmän savua.

X

Hakkarainen 3 viikon karanteeniin jos vielä viitsii Suomeen palata eukon kainalosta, huijasi dip. passin varmaan isolla rahalla.

Yök koko mies

KSML 28.7. Mieltä lämmittää, että en ole ainoa, joka on huolissaan 5G-verkosta, mutta kyllä se toteutuu.

Tässä hullussa maailmassa

Meinaatteko taas jatkaa etä”opetusta”! Huonosti tuo amiksessa ammatinoppiminen käy netissä.

Pelaamiseksi menee!

No niin –julkisuudessa on jäänyt huomaamatta, että me maksamme Ruotsin saamaa EU-jäsenmaksualennusta!

Me hölmöt

M Lunden ei nähnyt yhtäkään xa 1no. -71 kesäk.tuli voimaan poikkeuslaki ? Koski myös autoja. Jos oli turvavyöt oli käytett.

Mari

Garedew, ihan hyvä puheenvuoro, mutta pidä se omillesi!

Äläkä meille muille

Katso Omakannasta! Mitä sieltä katsoin,tärkeimmät tehdyt puuttui tarkkailu Pa.ssa.

Pettynyt sairas

Eikö poliisi voi puutua Muuratsalossa joka iltaiseen/öiseen mopoterroriin? Ei voi olla totta, että täällä ei ihmiset saa nukkua.

Kadun sahausta, edestakaisin...

Kiitos Marin neuvottelutuloksesta. Se takaa Suomen teollisuudelle markkinoita ja sen, että Suomessa kannattaa yhä harjoittaa maataloutta.

Isänmaan ystävä

Kasvilaatikot taloyhtiön pihamaalla osakkaan saamattomuuden ansiosta kasvaneet vain rikkaruohoa.

Koko kesän

Uskonnolla ”lyöminen” on ollut kirkon tapa. Salavuoteus ja hyveellisten pilkka. Pilkatut äpärät, viattomat.

Ibidem

Persut esiinntyy kuin olisimme Euroopan napa. Ei se niin ole. Meitä ei ole kuin vähän yli 5.5 miljoonaa.

Että täällä on muitakin

