LyhyetLyhyetOi, ihana kesä! Mikä fiilis ajella vanhalla Hamilton-fillarilla kukkamekossa kyläkaupalle, lintujen laulaessa!

Lyhyet

Oi, ihana kesä! Mikä fiilis ajella vanhalla Hamilton-fillarilla kukkamekossa kyläkaupalle, lintujen laulaessa!

Nainen

Kulmuni maksaakin 58tuh.euroa takaisin esiintymiskoulutuksesta Ministerillä iso palkka, olisi maksanut heti itse.

Maine meni

Kiitos T.H. Mielip 24.5. Onneksi Unkarin Suomen suurlähettiläs sai vähän tv-aikaa kanavalla.

Busta

Isot firmat! Työnantaja. Turvakengät, kestää käyttöä 2-3 vuotta. Joka vuosi uudet? Miksi? Siinä olisi suuri säästö!

Entinen käyttäjä

On täyden käsittelemätöntä ministeri Kiurun vastustus maskipakon suorituksen kieltämiseen. Miten muissa maissa maskit ovat jopa pakollisia.

Hallitus pelkää

Kaupat ja kirjastot tartuntariskiltään tasavertaiset molemmissa vietetään aikaa kirj. virkailijalla tuplasuojaus.

Myyjällä tarra selässä

Ralli peruttu, ou jee! Tästä on hyvä jatkaa tekemällä näin myös tulevina vuosina. Paras päätös ikinä.

Hyvä juttu

Lyhyissä vaaditaan päättäjiä säilyttämään asiat niin kuin ne on. Heidän tehtävänsä on tulevaisuuteen varautuminen ja sen tekeminen.

Tulevaisuus

Ei rallia tänä kesänä.

Ihanaa!

Jäykkäniskaiset demarit menettivät jälleen 167 työpaikkaa!

Hävetkää !

Ratapiha Keljoon ja rantaväylä Ruokkeen kautta kiertotieksi, jää tilaa keskustan kehitykseen.

Asuja

Kyllön osasto 3, paljon kiitoksia koko henkilökunnalle korkeatasoisesta hoidosta. Jaksamista ja hyvää kesää.

Kari Mäkinen

Lisätkää kiireesti Kela korvauksia terveyden- ja hammashoitoon, jotta saadaan korona jonot purettua.

Katastrofi muuten

Loistava päätös, Nesteralli peruttu. Järki voitti, terveys ensin.

Sitten raha

Gummeruksen-, Kilpisen- ja Puistokatujen lehmuksia ei saa kaataa. Huolehditaan kaikesta mahdollisesta vihreästä.

Kauneutta kaikille

Kun useinkin on on niin että ne jotka haluaa julkisuuteen tietävät vähiten pitäisi varmistaa että julkipuhuhuttu tieto on niiltä.

Jotka tietää eniten

Melkoisia huru-ukkoja taloyhtiössä. Pyöritään päivät pitkät kotona. Ruohonajokin tuottaa tuskaa ja tankin täyttäminen.

Hävetkää

Ei ole hullu joka pyytää vaan ministeri joka maksaa. 56000 euroa että osaa puhua.

Pötyä

Kulmunin eron syy oli näytelmä. Oikea syy on muuta.

Kieroa kepuilua

Politikko Sanoo Olevansa Tietämätön Esiintymis Koulutuksen Yli 50.000e Kustannuksista. Näin Käytetään Veronmaksajien Rahoja.

MT

Kulmuni syyllinen. Syyttäjänä ja tuomarina toimi suomalainen media.

Kepuloinen

Kunnia rehelliselle, herkälle ja oikeudentuntoiselle ihmiselle, Katri Kulmunille.

Politiikassa harvinainen

Mk:n päästä on järjenvalo sammunut kun ei ymmärrä pyörien valojen tarpeellisuutta.

Näkyvyyttä!

Kaupungin leipää nautit, kenelle verosi maksat.

Kauas verotulot karkaavat

Lisää lyhyitä Mielipidesivulla.