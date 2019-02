Lyhyttä muistia vanhusasioissa

Vanhustenhuolto on lailla määrätty kuntien tehtäväksi. Valtio osoittaa kunnille rahaa eli valtionosuuksia vanhustenhoidon ja muiden tehtävien hoitamiseen.

Valtionosuudet ovat merkittävä osa palveluiden rahoitusta, erityisesti kunnissa, joissa vanhusväestön määrä on suuri ja veroja maksavien työikäisten määrä pieni. Kuntien kyky hoitaa tehtäviään on heikentynyt, koska valtio on vähentänyt tehtävien hoitamiseen osoittamaansa rahaa.

Erityisen paljon kuntien rahoitusta leikattiin Kataisen hallituksen aikana. Silloin tehtiin leikkausten lisäksi myös valtionosuusjärjestelmän uudistus, joka leikkasi eniten pieniltä kunnilta, joilla vanhusväestöä on eniten suhteessa työikäisiin.

Tuon järjestelmämuutoksen vaikutus on päässyt osittain jo unohtumaan, koska se tuli voimaan viiden vuoden siirtymäajalla niin, että vaikutukset kiihtyivät loppua kohden. Monissa kunnissa se näkyy leikkauksina vielä tämän vuoden valtion rahoituksessa.

Jyväskylän Talven suuressa vaalipaneelissa vasemmiston ja demarien edustajat korostivat, miten tilanne on ollut näkyvissä jo pidemmän aikaa, mutta varoituksia ei ole kuunneltu. Sekä demarit että vasemmisto olivat itse Kataisen hallituksessa tekemässä ennennäkemättömän suuria valtionosuuksien leikkauksia ja valtionosuusuudistusta, joka heikensi vanhusvoittoisten kuntien kykyä huolehtia tehtävistään. Silloin kyllä varoiteltiin, ehkä ei kuunneltu.

Helppoa ratkaisua ei ole. Silti tilanteeseen pitää puutua. Hoitajamitoituksen kirjaus lakiin voi alkuun kuulostaa hyvältä ajatukselta. Se voi kuitenkin johtaa epäviisaaseen työvoiman käyttöön, ellei siinä huomioida, että hoidettavien palvelun tarve yksiköissä vaihtelee. Hoitajamitoituksen kasvatus edellyttää selvää rahaa kunnille ja tulevassa sotessa maakunnille. Eikä rahakaan auta jos ei saada hoitajia.

Nyt tarvitaan vastuunkantoa ja kokonaisuuden näkemistä.

Eino Nissinen

ex-kunnanjohtaja

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Kyyjärvi