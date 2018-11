Määrääkö ihmisyyttä luonne vai ulkonäkö?

Kuinka muuttuisin ”ei-kukaan”–nuoresta ”feimiksi” eli suosituksi? Miten voisin olla koulussa se suosittu, joka saa joka puolelta kehuja ja kommentteja?

Monet varmasti ajattelevat näin. Mutta oletko ajatellut, millaista se voisi oikeasti olla? Luultavasti monet feimit eli suositut nuoret ajattelevat välillä, mitä kaikkea voisi tehdä ilman, että muut samanikäiset arvostelevat itseä.

Mikä määrittelee sen, kuka on hyvä ja pidetty ihminen?

Onko määrittelijä se koulun tyyppi, jolla on merkkiä päällä?

Se, jolla on merkkiä päällä ja se, joka arvostelee muita ja pitää itseään toisia korkeammalla? Ihailetko näitä tyyppejä?

Nykymaailma muuttuu pinnallisemmaksi koko ajan. Kuinka voisit pysäyttää sen omalla toiminnallasi?

Somessa voi nousta helposti feimempien joukkoon: “Ai se @käyttäjänimi?”

Somerooli on vain osa ihmisestä, ja se muuttaa mielikuvaa ihmisen ulkonäöstä, luonteesta ja käyttäytymisestä. Usein se osa ihmisestä, jonka näkee somessa, on jollakin tavalla lavastettu. Esimerkiksi on meikkiä, iho on siloiteltu ja kuvassa on filttereitä.

Moni muokkaa kuviaan, myös minä. Kuvien muokkaaminen on ihan sopivaa hyvien rajojen sisällä. Hyvä muistisääntö voisi olla: julkaise vain sellaisia kuvia, jotka voisit laittaa julkisen tilan seinälle.

Someen julkaistaan kuvia, jotka usein poistetaan arvostelevien kommenttien takia. Myös painostus päihteiden käyttöön on suurempi.

Ovatko nuoret humalassa feimempiä, siis suositumpia?

Eivät. He näyttävät vain naurettavilta toisten silmissä.

Onko ihmisellä parempi fiilis feimissä porukassa, yhdessä puhumassa pahaa ei-feimeistä? Kävisitkö läpi muutoksen, jolloin toisten silmissä muutut ylimieliseksi arvostelijaksi? Haluatko oikeasti kuulua tähän ryhmään?

Itse tahtoisin olla pidetty luonteeni takia, en ulkonäön tai huonon käytökseni.

Aava Marjeta

Kilpisen yhtenäiskoulu 8e

Jyväskylä