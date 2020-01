Määrätietoisesti ja pelotta kohti digitaalista aikuisuutta

Digitaalinen elämäntapa on tullut jäädäkseen niin suomalaiseen kuin kaikkiin muihinkin yhteiskuntiin.Muutos on ollut nopea ja nykyisin jo lähes kaikilla suomalaisilla peruskoulun aloittavilla lapsilla on oma kännykkä.

Lapset ovat aktiivisia toimijoita laitteiden ja sosiaalisen median parissa jo hyvin pienestä lähtien. Digitaalisuus on siis aivan yhtä olennainen osa lasten ja aikuisten elämää kuin mikä tahansa muukin ihmisen perustarve, tämä on huomattu jo toimeentulotukipäätöksissäkin.

On välttämätöntä päästä toimimaan digitaalisissa ympäristöissä voidakseen selviytyä nyky-yhteiskunnassa. Laitteita, pelejä ja esimerkiksi sosiaalista mediaa ei siis voi enää ajatella jotenkin ulkopuolisena asiana “oikeasta elämästä” vaan ne ovat iso osa sitä.

Yhteiskunnan ja kulttuuriin digitalisoituminen on yllättänyt kasvattajat. Niin huoltajat kodeissa kuin opettajat kouluissa. Tämä taas on aiheuttanut tilanteen, jossa lapset ovat jääneet monin paikoin heitteille digitaaliseen maailmaan.

Ja kun digi aiheuttaa ongelmia, siihen reagoidaan usein jyrkästi. Kiellot, demonisointi ja vähättely toimivat kuitenkin juuri niin hyvin kuin negatiiviset reaktiot yleensä toimivat. Esimerkiksi joissain kouluissa kännyköiden käyttö on kielletty välitunneilla. Tarkoitus on hyvä, mutta oppivatko lapset silloin todella elämänhallintataitoja vai pelkästään jättämään tärkeän osan elämästään pois jonkin auktoriteetin käskyn takia?

Ruutuaika. Termi, joka pitäisi jo unohtaa. Ajan sijaan meidän pitäisi kiinnittää huomiota sen sisällön laatuun, jota me digitaalisesti nautimme.

Aivan kuin ruoan kanssa. Iso määrä roskaa on haitallista. Sen sijaan iso määrä järkevää, kehittävää ja sivistävää digiä on pelkästään hyväksi.

Esimerkiksi pelaaminen kehittää luovuutta, yhteistyötaitoja, päättelykykyä, uteliaisuutta ja hahmottamiskykyä.

Miksi tällaisten taitojen oppimista pitäisi jotenkin rajata? Sen sijaan passiivisen roskasisällön, kuten samojen Insta-kuvien selaamisen kymmenettä kertaa tai Salattujen elämien katsomisen, määrää tulisi rajoittaa.

Digi aiheuttaa ongelmia, se on selvää. Toisaalta puusilmäinen kieltäminen ei sekään ole hyväksi. Vaaditaan siis vahvaa digitaalista aikuisuutta, jotta lapset ja nuoret eivät jää yksin koukuttavien ympäristöjen keskelle.

Mitä asialle pitäisi tehdä? Ensinnäkin huoltajien ja opettajien pitäisi saada paljon nykyistä enemmän järjestelmällistä tukea digitaaliseen aikuisuuteen. Kuinka aikuisena kasvattaa ja opettaa lapsille kriittisen tärkeitä digielämäntaitoja?

Varsinkin sosioekonomiselta asemaltaan heikoimmissa perheissä runsas ja hallitsematon digilaitteiden ja -ympäristöjen käyttö lisää pahoinvointia.

Toisaalta jokaisen aikuisen vastuulla on olla kiinnostunut lasten ja nuorten elämästä. Ja koska digi kuuluu siihen olennaisesti, pitää siinä myös itse olla mukana vähintään tiedollisella tasolla.

Ja ennen kaikkea, negatiivisuuden sijaan pitäisi kiinnittää huomiota mahdollisuuksiin, joita digi meille jo nyt tarjoaa.