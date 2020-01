Määräysvalta kaupungilla

Keskisuomalaisen Alva Oy:n vähemmistösuuden myyntiin liittyvään uutisointiin ja sen pohjalta käytyyn keskusteluun perustuen on syytä oikaista väärinkäsityksiä.

Jyväskylän kaupunki ei ole yksityistämässä vesihuoltoaan. Sen sijaan valmistelemme vähemmistöosuuden myymistä energiayhtiöstämme Alvasta, johon vesihuolto on jo vuosia sitten siirretty.

Kaupunginhallitus asetti valmistelulle tiukat reunaehdot. Niiden mukaan kaupungin enemmistöomistus yhtiössä on säilytettävä, jotta mm. omistajaohjaus ja kohtuullinen hinnoittelu voidaan varmistaa. Kaupungilla on siis jatkossakin määräysvalta yhtiössä ja sille kuuluvissa luonnollisissa monopoleissa.

Mahdollinen vähemmistöosuuden myynti edellyttää, että löydämme luotettavan ja ammattimaisen kumppanin, joka tuo yhtiöön osaamista ja on valmis osakassopimuksessa sitoutumaan vaikkapa veden hinnoittelua koskeviin ehtoihin. Luonnollisesti myynti vaatii myös sitä, että tarjottu hinta on riittävän korkea. Vain näiden ehtojen toteutuessa kauppa on järkevää tehdä. Ehtojen toteutumisen kaupunki arvioi itse. Siihen ei ulkopuolista asiantuntijaa tarvita.

Sen sijaan ulkopuolisen asiantuntijan (KPMG) tehtävänä on markkinointimateriaalin laadinta, ostajatahojen kontaktointi sekä avustaminen kauppakirjojen ja osakassopimuksen laadinnassa. Asiantuntijan palkkion rakenteella ei siis ole mitään vaikutusta lopulliseen päätöksentekoon asiassa.

Kaupan toteutumiseen osaltaan sidottu palkkiomalli on kaupungin näkökulmasta edullinen verrattuna kiinteään palkkioon, joka maksettaisiin kokonaisuudessaan, toteutui kauppa tai ei. Nyt toivon malttia odottaa, millaisia ostajaehdokkaita ja millaisin ehdoin prosessi tuo esiin. Sen jälkeen on päätösten aika.