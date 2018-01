Mäntyniemeen moderni emäntä

Minulta on kysytty, pitääkö tasavallan presidentin aina olla noin 70-vuotias, kaiken kokenut poliitikko ja mielellään mies. Voisiko hän olla noin 40-vuotias ja nykyaikainen nainen?

Olen vastannut: Kansa päättää!

Nuorten asiaosaamista aina epäillään. Usein turhaan. Emme elä kylmän sodan emmekä yya-sopimuksen aikaa. Niiden tunteminen historiallisena asioina on toki tarpeen, mutta tulevaisuutta ei niiden varaan rakenneta.

Presidentillä on yksi erinomaisen tärkeä mahdollisuus. Hänellä on yleensä aikaa paneutua eteen tuleviin tärkeisiin asioihin ja kysymyksiin. Puheet, valtiovierailut ja tapaamiset voi valmistella ja haastattelut voi valita huolella etukäteen.

Toisin on pääministerillä, joka joutuu viikottain eduskunnan edessä ja päivittäin toimittajien ristitulessa vastaamaan mitä ihmeellisimpiin kysymyksiin. Pääministerin on tunnettava asiat ja oltava aina valmis lausumaan kanta kaikkeen mahdolliseen.

Presidentin ei tarvitse eikä kuulukaan ottaa kantaa päivänpolitiikan yksittäisiin kiistoihin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan hän voi paneutua syvällisesti neuvonantajiensa tuella ja yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

”Neuvonantajien runsaus tuo menestyksen”, totesi viisas kuningas Salomo aikanaan. Presidentin tehtävässä tämä korostuu.

Tasavallan presidentin tehtäväluettelo on pitkä, mutta täysin itsenäistä päätösvaltaa hänellä on vähän. On syytä harkita, voitaisiinko suoralla kansanvaalilla valittavalle presidentille antaa nykyistä enemmän valtaa. Tämä edellyttää kuitenkin perustuslain muutosta eikä näin ollen ole yksinkertaista.

Laura Huhtasaari on aito, rohkea ja rehellinen ihminen. Hän on kansainvälinen, kielitaitoinen ja terveen isänmaallinen kuten kansanjohtajan pitää olla. Hän omaa suomalaiskansalliset ja kristilliset arvot. Hän on hieman alle 40-vuotias, mutta niin oli myös Emmanuel Macron tullessaan valituksi Ranskan vahvat valtaoikeudet omaavaksi presidentiksi. Nuoruus on etu.

Presidentti Halonen oikoi Yhdysvaltain presidentin solmiota ja viihtyi mainiosti Venäjän presidentin seurassa. Suhteita luotiin hymyillen ja samalla vakavat asiat etenivät.

Laura Huhtasaarelta sama onnistuu varmasti erinomaisesti. Ikääntyvältä mieheltä ei ehkä niinkään.

Äänestäkäämme rohkeasti tulevaisuudentekijä Mäntyniemen emännäksi!

Toimi Kankaanniemi

kansanedustaja (ps.)

Jyväskylä