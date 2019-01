Maahanmuutosta pitää nyt puhua

Suomessa on paljolti ollut vaikenemisen kulttuuri ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tekemissä rikoksissa. Myös niistä kertojille on helposti heiluteltu rasismikorttia ja monia ”vihapuhe”-tuomioita on jo jaettu oikeudessa.

Uusi käänne lähti nopeasti liikkeelle Oulusta, siellä alkoi purkautua järkyttävä lapsiin kohdistunut seksuaalirikosten sarja. Sen jälkeen tuli tietoa lapsen törkeästä raiskaamisesta Helsingissä.

Tämän päälle ilmestyi poliisin 18.1. julkaisema tilasto seksuaalirikoksista viime vuodelta Suomesta. Siinä on todella järkyttävää luettavaa.

Kaikissa seksuaalirikoksissa ulkomaalaiset, erityisesti irakilaiset ja afganistanilaiset ovat selvästi yliedustettuina. Yliedustus tarkoittaa sitä, että heitä on tekijöinä poikkeuksellisen paljon siihen nähden, kuinka paljon heitä on Suomessa.

Raiskausten ja hyväksikäyttöjen tuorein käänne pakotti etenkin demarit, vihreät ja kokoomuksen tulemaan nopeasti esiin tässä asiassa. Kun tapaukset laajenivat Helsinkiin, ongelmat vyöryivät myös demareiden, vihreiden ja kokoomuksen sydänmaille.

Kun kevään eduskuntavaalit ovat jo lähellä, mainituilla puolueilla tuli kiire tehdä nopeasti populistinen takinkääntö ja muokkaus puolueen entiseen hyssyttelylinjaan maahanmuuttopolitiikassa. Kevään eduskuntavaaleissa tuli nyt varmuudella yhdeksi kärkiteemaksi maahanmuutto ja sen mukanaan tuoma räikeä turvattomuus.

Tämä teema satanee muiden puolueiden kannalta ikävästi nyt perussuomalaisten laariin vaaleissa. Perussuomalaiset on pitänyt maahanmuuttoa ja siihen liittyviä uhkakuvia esillä jo vuosikausia Suomessa, joten puolueen sanoma on raiskaustapausten jälkeen äänestäjien mielestä uskottava.

Esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on varoitellut näistä maahanmuuton ongelmista jo monia vuosia suomalaisia ja ennustanut tarkalleen, mitä tulee tapahtumaan ja miten.

Mielestämme maahanmuutosta pitäisi nyt järjestää ehdottomasti pääministerin ilmoitus tai oppositiopuolueiden tehdä siitä välikysymys hallitukselle, jotta kansanedustajat voisivat ottaa siihen kantaa ja samalla tehdä omia parannusehdotuksia ongelmaan.

Kauko Isomäki

kansanedustajaehdokas (ps.)

Unto Pynnönen

Jyväskylä, Säynätsalo