Maahanmuutto on yhteiskuntamme kuuma peruna

Maahanmuutto jakaa suomalaisessa yhteiskunnassa paljon mielipiteitä, puolesta sekä vastaan. Itse olen sitä mieltä, että työperäinen maahanmuutto on hyväksi Suomelle, koska syntyvyys on laskenut kuolleisuutta alemmaksi ja tulevaisuudessa meillä on entistä vähemmän syntyperäisiä suomalaisia tekemässä töitä.

Meidän täytyy auttaa ihmisiä, jotka ovat omassa kotimaassaan vainottuja sekä kuoleman vaarassa, eritoten meidän täytyy auttaa vauvoja, lapsia, naisia sekä vanhuksia.

Kultainen neuvo mitä on hyvä noudattaa on, että tehkää muille niinkuin toivoisitte itsellenne tehtävän, ja olen henkilökohtaisesti pyrkinyt itse tekemään toisille hyvää.

Lähimmäisen rakkaus on tässä maailmassa väheksyttyä mutta sitäkin arvokkaampaa. Me emme saa syrjiä ketään uskonnon, etnisen tausta tai sairauden perusteella, vaan meidän täytyy olla rinnalla kulkijoina lähimmäisillemme, sitä on lähimmäisen rakkaus.

Meidän täytyy kuitenkin tunnustaa maahanmuuton realiteetit, Suomi ei yksistään voi auttaa kaikkia. Me ei voida hyväksyä sitä, että meidän yhteiskuntaa käytetään häikäilemättömästi hyväksi eli en hyväksi elintasopakolaisia, jotka tulevat rahan perässä yhteiskunnan elätettäviksi.

Terroristit ja lastenhyväksikäyttäjät meidän pitää karkottaa heti omaan kotimaahansa, koska mitä he tekevät on jotain niin järkyttävää. Meidän täytyy pitää Suomi suomalaisena ja maassa eletään maan tavalla.

Tässä oli hieman ajatuksiani maahanmuutosta, ja päätän sanoihin: En ole missään tapauksessa rasisti, vaan sydämeltäni aito perussuomalainen.