Maahanmuutto- politiikka kuriin EU:ssa

Työperäinen maahanmuutto on tarpeellista lähes koko Euroopan alueella, myös Suomessa. Eurooppa ja Euroopan unioni ovat maahanmuuton kohde ainakin seuraavat 20 vuotta. Hallitsemattomat maahanmuuttajavirrat tuovat kuitenkin merkittäviä ongelmia mm. integroitumisen suhteen sekä kansalaisten turvallisuuden tunteen suhteen.

Eriarvoisuuden syihin on löydettävä entistä enemmän ja parempia keinoja puuttua esimerkiksi kehitysavun kautta jo lähtömaissa. Kansainvälisistä turvapaikanhakija- ja ihmisoikeussopimuksista on kuitenkin pidettävä kiinni ja kaikki unioniin tulevat turvapaikkahakemukset pitää käsitellä poikkeuksetta. Ne voidaan kuitenkin käsitellä jo EU:n ulkopuolella, mikä takaisi sen, että turvaan oikeutetut saisivat tulla EU-maihin riskeeraamatta henkeään vaarallisissa ja moraalisesti kyseenalaisesti järjestetyissä merien ylityksissä.

Kaikista maahanmuuttoon liittyvistä asioista on aina keskusteltava rehellisesti ja avoimesti, jotta emme poliittisesti anna ilmatilaa vastuuttomien ja vastakkainasettelua hakevien poliittistenkin ryhmittymien ongelmalliselle retoriikalle. Olisikin hyvä puhua edellä esitetyn mukaisesti eettisestä maahanmuuttopolitiikasta. On valitettavaa, miten Italian nykyhallitus on Euroopan parlamentissa estänyt mm. Dublin-järjestelmän uudistamisen.

Tuskin kukaan vakavasti otettava poliitikko enää kieltää, että EU:n sekä ns. valtavirtapuolueiden valmius sekä tapa hoitaa pakolaistilanne vuonna 2015 oli monin tavoin päämäärätöntä ja ongelmallista. Tämän kuin yhä useampi avainasemassa oleva poliitikko myöntäisi ääneen, olisi paljon rakentavampaa lähteä korjaamaan tilannetta. Tässä tapauksessa koko maahanmuuttokysymys ei olisi aina näiden ”rajat kiinni”-retoriikkaa viljelevien suurten ajattelijoiden etuoikeus ja aloite.

Ymmärrän ihmisten turhautumisen Suomessa ja muualla Euroopassa. En kuitenkaan usko, että Italian Salvinit tai Suomen Halla-ahot ovat aito ratkaisu. Viimeistään nyt on aika oppia virheistä ja rakentaa yhtenäisempää ja kestävämpää EU:ta.

Yannick Lahti

poliittisen viestinnän tohtoriopiskelija

eurovaaliehdokas (sd.)

Jyväskylä