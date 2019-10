Maahanmuuttoa ja tolkkua

Kansanedustaja

Maahanmuutto puhuttaa meitä suomalaisia jatkuvasti.

Löysiä puheita ja väittämiä leijuu ilmassa. Keskustan linja tuntuu olevan monille epäselvä, ja sitä on paikallaan valaista.

Keskustalainen ihmisyysaate lähtee hädänalaisen ja heikoimman auttamisesta. Siksi kehitysapu ja nälänhätää kärsivien auttaminen heidän kotimaassaan on tehokkain tapa vähentää humanitaarista maahanmuuttoa ja ehkäistä kansanvaelluksia.

Kehitysavun tehokkuuteen ja perillemenoon on viime vuosina kiinnitetty huomiota ja väärinkäytöksiin on toki puututtava, jotta apu menee perille asti sitä tarvitseville.

Kiintiöpakolaisten ottaminen Suomeen on toiseksi paras keino auttaa hädänalaisia. Kiintiöpakolaiseksi pääseminen edellyttää YK:n pakolaisasemaa, joka vahvistaa ihmisen aidon avuntarpeen. Hallitusohjelman mukaisesti kiintiöpakolaisten valinnassa huomioidaan myös kotoutumisen edellytykset.

Vuonna 2015 Suomi koki ennennäkemättömän turvapaikanhakijoiden aallon. Tosiasiassa suurin osa Eurooppaan saapuneista turvapaikanhakijoista ei ollut oikeasti suojelun tarpeessa.

Siitä edespäin keskustajohtoisen hallituksen ansiosta turvapaikanhakijoiden määrä on pudonnut alaspäin vuosittain. Nyt se on pudonnut ennätysalhaalle.

Kannatamme edelleen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tehokkaita palautuksia. Vakaviin rikoksiin syyllistyneiden hakijoiden palautusten on oltava nopeita, emmekä halua luopua niin sanotuista pakkopalautuksista.

Turvapaikan hakeminen on keskustan mielestä viimesijainen keino auttaa. Turvapaikkatutkintojen toteuttaminen söi paljon rahaa, jonka olisi voinut käyttää aidosti hädänalaisten lasten ja perheiden auttamiseen lähtömaissa.

Perussuomalaisten politiikka työperäisen maahanmuuton osalta on tolkutonta. He vastustavat sitä.

Tiedän monta keskisuomalaista yritystä, jotka eivät tulisi toimeen ilman ulkomaisia työntekijöitä. EU:n sisällä voi mennä toiseen maahan töihin ilman työlupaa, mutta EU:n ulkopuolelta Suomeen tuleva työntekijä tarvitsee työluvan, jossa sovelletaan tarveharkintaa.

Mielestäni työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan välttämättä, etteivät yritykset lopeta tai siirrä tuotantoaan Suomesta pois työvoiman puutteessa. Tästä syystä tarveharkinnasta on luovuttava, jotta esteet työvoiman saatavuudelle puretaan.

Perussuomalaisten toiminta on järjetöntä myös turvapaikanhakijoiden työnteon osalta. He haluaisivat, että turvapaikanhakija vetelehtii vastaanottokeskuksessa.

Keskusta kannattaa Suomeen saapuneiden nopeaa kotouttamista. Työ on parasta sosiaaliturvaa ja työ on paras kotouttaja. Turvapaikanhakijoille on myönnettävä työnteko-oikeus 3–6 kuukauden kuluessa maahan saapumisen jälkeen.

Maahanmuuttopolitiikan keskusteluun on saatava tolkkua.

”Rajat kiinni” -möyhöttäminen on joutavaa, koska rajoja ei saa kiinni, vaikka perussuomalaiset olisivat suurin puolue. Sen estävät perustuslakimme ja ne kansainväliset sopimukset, johon olemme sitoutuneet.

Tämä ei tarkoita sitäkään, että olisimme sinisilmäisiä.

Keskusta vaatii edelleen tehokasta kotouttamista ja edelleen suomalaisiin arvoihin sitoutumista, ”maassa maan tavalla” on edelleen kutinsa pitävä lause.

Mutta ihmisarvon vastainen puhe, ja populistiset, epärealistiset esitykset eivät ole vastuullisia.

Kirjoittaja on keskustan

kansanedustaja Keski-Suomesta.