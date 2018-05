Maahantulijan ristiriita

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen, laittomasti maassa oleskelleen marokkolaisen Abderrahman Bouananen toteuttamaa terroristi-iskua on käsitelty oikeudessa. Miksi isku tapahtui?

Toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa on korostettu erilaisia arvoja kuin mitä useiden maahantulijoiden lähtömaissa korostetaan. Näitä ovat mm. demokratia, sananvapaus, tasa-arvo ja kristinuskon arvot. Eurooppalainen elämäntapa on monien maahantulijoiden mielestä väärä ja halveksittava.

Tämä on tietyllä tapaa kaksijakoinen asia maahantulijoille. He ovat usein tulleet – tai heidät on lähetetty – Eurooppaan nimenomaan paremman elämän perässä ja toivossa. Menestyäkseen Euroopassa maahanmuuttajien tulisi tulla eurooppalaisten kaltaiseksi. Tämä synnyttää asetelman, jossa islamilaisista maista tulleiden henkilöiden tulisi tulla sellaisiksi, jotka ovat heidän lähtökohdistaan syntisiä ja huonoja.

Kun henkilö on tullut Suomeen paremman elämän perässä, esimerkiksi maksanut suuria summia ihmissalakuljettajille, ja elämä Suomessa ei olekaan positiivisten mielikuvien mukaista, voi syntyä masentava epätoivoinen tilanne. Suomessa törmätäänkin huonoon säähän, kieliongelmiin, vieraaseen kulttuuriin ja kielteiseen turvapaikkapäätökseen.

Tulijan mielikuvat eivät toteudu ja häntä ympäröi rappio ja/tai vääräuskoisten joukko. Omista sisäisistä ongelmista voidaan syyttää ympäristöä. Kaksijakoinen psykologinen ristiriita lähtömaan arvojen ja eurooppalaisten arvojen kanssa huutaa ratkaisua, mutta sen ratkaisemiseksi ei ole tietoa, sivistystä, kehitystä, itsensä tuntemusta eikä rohkeutta.

Lähtömaassa syntyneelle identiteetille ympäröivä eurooppalainen kulttuuriympäristö toimii peilinä, joka näyttää tulijalle hänen omat vikansa. Sen sijaan että maahantulija katsoo peiliin ja pyrkii reflektoimaan itseään ja oppimaan, hän iskee peilin säpäleiksi. Hän purkaa omat ongelmansa ja epäonnistumisensa vihana ympäristöä ja sen ihmisiä kohtaan. Tässä auttaa tai paremminkin tilannetta pahentaa ääri-islamin väkivaltainen ideologia.

Osa Eurooppaan tulleista muslimeista on sotilaita, jihadisteja. Toisin kuin paremman elämän perässä tulleet, heidän päämotiivinsa on taistella islamin leviämisen puolesta, jopa maailmanvalloitukseen asti.

He kastelevat turhautunutta, epätoivoista ja vihaista epäonnistunutta musliminuorta ääri-islamin myrkyllä tarjoten hänelle ratkaisun selvitä tilanteesta ”kunnialla”. Taistele meidän kanssamme rappiota ja vääräuskoisuutta kohtaan ja ansaitse paikkasi paratiisissa, 72 neitsyettä ja ole islamin sankari.

Kuinka ehkäisemme terroriteot? Meidän pitää tarkemmin katsoa, millaisia ihmisiä otamme maahamme ja millä tavalla järjestämme tulijoiden vastaanottamisen ja palauttamisen.

Vastaanottokeskusten tulee olla suljettuja paikkoja. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut ei koskaan ole jalallaan astunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Kielteisen päätöksen saaneet eivät saa jäädä vaeltelemaan tikittävinä aikapommeina suomalaiseen yhteiskuntaan.

Turhat vetovoimatekijät on poistettava, tavoitteena ehkäistä elintasosiirtolaisuus. Tulijoille on alusta saakka taottava päähän, että täällä on meidän tavat ja säännöt kuinka toimitaan. Jos säännöt eivät miellytä tai niiden mukaan et toimi, tervemenoa takaisin lähtömaahan.

Teemu Torssonen

kaupunginvaltuutettu (ps.)

maakuntavaltuutettu

Jyväskylä