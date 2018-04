Maailma ei ole valmis, Pekka

Pekka Särkkä, tuotte esille kirjoituksessanne (KSML 23.4.), että ”…yhteiskunta on tehnyt lasten hyväksi kaiken mahdollisen. Enempää ei tarvitse tehdä.” Samalla toteatte, että lapsiasiavaltuutetun toimisto on ”esimerkki turhasta toiminnasta”.

Tästä valmiiksi toteamastanne yhteiskunnasta: Onko yhteiskunta valmis, kun 15-vuotiaista pojista joka kahdeksas ei osaa lukea tasolla, että voisi jatkaa lukioon tai ammattikouluun? Nämä pojat ovat tässä yhteiskunnassa lukutaidottomia. Onko yhteiskunta valmis, kun köyhien lasten osuus Suomessa kasvaa? Heitä on tässä maassa joka kymmenes.

Onko yhteiskunta valmis, kun opettaja joutuu koulussa valitsemaan lapsille joko matematiikan kirjan tai aapisen? Jos lapsella ei ole kotona päätelaitetta, jolta sähköisiin opetusmateriaaleihin pääsee, hänet ohjataan kirjastolle. Meillä oli, Pekka, kummallakin oma aapisemme ja matematiikan kirjat. Koko maassa.

Onko yhteiskunta valmis, kun eduskunta lisää alkoholin saatavuutta ja samaan aikaan Kouluterveyskysely (2017) osoittaa, että viikoittain alkoholia käyttävien lasten osuus on kasvussa?

Onko yhteiskunta valmis, kun nuorimmat huumeiden välittäjät Keski-Suomessa ovat 12–13-vuotiaita lapsia?

Onko yhteiskunta valmis, kun lastensuojelu ei anna todellista tukea perheille. Yksin kahdeksan lapsen kanssa jäänyt isä ei saa lapsiperheen kotipalvelua. Tämän sijaan lapset otetaan huostaan ja sijoitetaan kolmeen eri laitokseen. Sinun, Pekka, ja minun, veronmaksajien, rahoja tuhlataan tähän touhuun noin 1 000 000 000 euroa vuodessa.

Minun yhteiskuntani ei ole valmis. Se on keskeneräinen. Mutta yhteinen se, Pekka, on. Se on ainoa kotimaa ja yhteiskunta, joka minulla ja sinulla on. Muita ei ole. Rakennetaan siitä kestävämpi ja parempi.

Olen jäävi arvioimaan toimistoni turhuutta. Kutsun sitä Päämajaksi täällä Jyväskylässä. Teemme muutakin kuin vuosittaisen Vuosikirjan valtioneuvostolle. Hyvä, että tiedät siitä.

Tuomas Kurttila

Suomen lapsiasiavaltuutettu

Jyväskylä