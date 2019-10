Maailma pelastuu siis kävelemällä?

Jyväskylässä 27.9. järjestetyn ilmastolakon tunnelmat olivat ristiriitaiset. Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi ihmetteli puheessaan sitä, miksi mielenosoittajat ja Jyväskylän poliittiset päättäjät asetettiin tapahtumassa vastakkain, kun hänen kokemuksensa mukaan mielenosoittajat ja poliitikot ovat yhdessä tekemässä muutoksia ekokriisin ehkäisemiseksi.

Tapahtumassa mielenosoittajat vaativat ekokriisin ehkäisemistä yhteiskunnallisten muutosten kautta. Tällainen muutos Jyväskylän kohdalla on esimerkiksi turpeen polton lopettaminen.

Kuntsi ei maininnut puheessaan turpeen polton lopettamista. Sen sijaan hän nosti ratkaisuehdotusten joukkoon esimerkiksi yksityisautoilun vähentämisen töihin kävelemällä ja linja-autolla kulkemalla sekä fossiilisten polttoaineiden korvaamisen jyväskyläläisten bioroskista tehtävällä kaasulla.

Jäin pohtimaan näitä ratkaisuja ja niiden eteen jo tehtyjä muutoksia. Jyväskylässä linja-autokortti on kallis, kun taas esimerkiksi Tallinnassa se on ilmainen. Entä kuinka monelle jyväskyläläiselle bioroskista tehty kaasu riittää kattamaan päivittäiset työmatkat?

Tutkimusten mukaan päästöjen pitää vähentyä jo ensi vuonna, ja siksi koko energiasysteemin tulee uudistua. Miksi Kuntsi siis edes käyttää puheminuuttejaan nostaakseen esille sen, että töihin kävelemällä voi pelastaa maailman ekokriisiltä? Miksi hän vastuuttaa yksilöä?

Tälle taktiikalle on englannin kielinen käsite, lip service. Se kuvaa tilannetta, jossa ylevää puhetta ja tavoitteita on paljon, mutta vaikuttavia tekoja ja työhön kohdistettuja resursseja vähän. Kävely on ilmaista, turpeen polton lopettaminen ei.

Tässä terveiset kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Kuntsille: kun ainoa ratkaisu löytyy yhteiskunnan muutoksesta ja poliittinen päättäjä, eli sinä, kehotat yksilöä kävelemään töihin, kiellät todellisuuden, ja vastakkainasettelu on syntynyt, vaikka toivot, että vastakkainasettelua ei olisi.

Vastakkainasettelu poistuu vain, jos alat keskittyä ekokriisin synnyttämistä epäkohdista ja tutkimuksen kehittämistä ratkaisuista puhumiseen.

Mielenosoituksessa edessäni seisova nuori tokaisee kevyesti kaverilleen muun small talkin lomassa, että kaikki rahat pitäisi käyttää meidän hautajaisiin ja että kaikkien pitäisi kuolla. Olen samaa mieltä ja minua ahdistaa.

Kun Jyväskylän kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja puhuu töihin kävelystä energiasysteemin uudistamisen ja hiilinielujen kasvattamisen sijasta, mietin, että hän ei ymmärrä, koska hän ei tiedä mistä puhuu. Aivan kuin hän ei käsittäisi, mistä ekokriisissä on kyse. Tuntuu kuin häntä ei kiinnostaisi ihmiselämän jatkuminen maapallolla.

Mietin sitä, miksi hänellä on valtaa. Ehkä tärkeintä on, että palkka juoksee ja äänestäjät kannattavat häntä.

Kaikkien kuoleminen alkaa näyttäytyä realistisempana ratkaisuna edessä olevaan ongelmaan kuin maailman pelastaminen esimerkiksi töihin kävelemällä.