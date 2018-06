Maakunnan edunvalvontaan tarvitaan muskeleita

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisessa on yhä monta mutkaa edessä. Tuoreen perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella hanke on mahdollista vielä toteuttaa, kunhan tarvittavat korjaukset tehdään.

Toivottavaa on, että useita vuosia kaivattu uudistus vihdoin valmistuu. Keski-Suomen kannalta uudistus tulee enemmän kuin tarpeeseen.

Tällä vaalikaudella maakuntaamme on saatu muutamia elintärkeitä hankkeita, Kirri–Tikkakoski-moottoritie ehkäpä merkittävämpänä. Enemmänkin olisi voitu tehdä. On rehellistä todeta, että Keski-Suomen edunvalvonnassa on epäonnistuttu. Viidenneksi suurimman maakunnan asema ei näy, eikä kuulu.

Kun Mauri Pekkarinen (kesk.) on tehnyt tärkeää työtään eduskunnan 1. varapuhemiehenä, ovat puheet ja teot keskisuomalaisten puolesta vähentyneet ymmärrettävistä syistä. Tasapuolisuuden nimissä varapuhemiehen ei ole suotavaa ottaa kantaa päivänpolitiikkaan – ainakaan kovin aktiivisesti. Pekkarisen rooli on ymmärrettävä ja hän on hoitanut tehtävänsä erinomaisesti.

Susanna Huovinen (sd.) teki pitkäjänteistä työtä maakuntamme hyväksi. Hänen perustelunsa jättää politiikka ovat luonnollisia ja helposti käsitettäviä. Huovinen ansaitsee kiitokset yli puoluerajojen.

Meille onkin syntynyt vaje maakuntamme äänekkäistä puolustajista. Viime vuosina tämä on näkynyt voimakkaasti mm. Keski-Suomen hätäkeskuksen menettämisessä ja sekä poliisin tilannekeskuksen että johdon karkaamisessa Pirkanmaalle.

Enemmän on otettu kuin annettu, eikä alueellistamispäätöksiäkään ole maakuntaan tullut. Tulevaisuudessa Jyväskylä–Tampere-junaradan muuttaminen kokonaan kaksiraiteiseksi on toteuduttava. Keski-Suomi tulisi nostaa väkevämmin esille kansallisessa keskustelussa.

Mikäli Suomeen halutaan rakentaa aito maakunnallinen itsehallinto, on sen aika nyt. Tavoitteena tulisi olla myös maakunnallisen verotusoikeuden toteuttaminen.

Vain keskustan ollessa pääministeripuolue Suomeen voidaan saada maakuntamalli, jolloin alueet saavat aidosti valtaa omiin asioihinsa eikä kaikkea tarvitse päättää keskusjohtoisesti pääkaupungissa. Tämä on monella tapaa myös Keski-Suomen kohtalonkysymys.

Joonas Könttä

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

maakuntavaltuutettu

Jyväskylä