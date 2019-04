Maakunnan mahdollisuudet

Keski-Suomella on erinomaiset mahdollisuudet luoda Suomeen uutta työtä ja osaamista. Koska työttömyys on maakunnista kolmanneksi korkein ja väestökehitys on koko maakunnassa laskeva, ei kannata kuluttaa aikaa tuhkan ripottelemiseen. Kaikki katseet on käännettävä mahdollisuuksien tunnistamiseen ja luomiseen.

Maakunnassa on paljon tekemätöntä työtä. Pian aloittavan uuden eduskunnan on luotava sosiaaliturvauudistus, joka kannustaa erityisesti nuoret työhön ja koulutukseen.

Kotiin ei saa jättää nuorta oleilemaan. Se on väärin nuorta kohtaan. Heitä olen tavannut liiaksi. Osa puolueista tavoittelee Suomeen vastikkeetonta sosiaaliturvaa. Vastuuton linja. Suomi ei ole oleiluyhteiskunta.

Nuorten ja yrittäjien tarpeet on otettava tosissaan. Tarvitsemme räätälöityä koulutusta alueille. Yritykset tarvitsevat työntekijöitä.

Maassamme on noin 200 000 yksinyrittäjää. Jyväskylässä, Viitasaarella, Pihtiputaalla ja joka puolella maakuntaa olen heitä tavannut.

Seuraavan hallituksen on edistettävä yksinyrittäjien työllistämistä. Tämä tapahtuu työllistämisen kynnystä laskemalla. Luodaan kannusteita yrittäjälle, ei raippaa työntekijälle. Jos valtio hidastelee, maakunnan on edettävä itse muun muassa yritysneuvontaa kehittämällä.

Maakunnassa on jaettu yksimielisyys liikenneinvestointien tarpeellisuudesta. Arvioni on, että maakuntien kanssa emme pärjää riittävästi kilpailussa investoinneista.

Keski-Suomi tarvitsee erityisellä tavalla valtionpolitiikkaa. Maakunnan sisäisetkin tarpeet on tunnistettava. Tällaisia ovat muun muassa Keuruulta Petäjäveden kautta henkilöliikenteen saaminen Jyväskylään, seisakkeena keskussairaala ja samoin henkilöliikenne Äänekoskelta Laukaan kautta Jyväskylään.

Ei riitä, että maakunta tavoittelee parempaa yhteyttä Tampereelle. On rakennettava maakunnan sisäisiä yhteyksiä. Eikä oikorataa etelään pidä unohtaa. Sitä ei kukaan muu pidä esillä kuin me itse.

Surkeimmat viestit ovat kantautuneet alueemme yrittäjiltä, joilla on ollut hienoja liikeideoita. Maailmanluokan innovaatioita. Etelässä Business Finland ei ole näitä halunnut tunnistaa pienten markkinoiden takia. Markkinamme ovat maailma, kotipesämme Suomi ja Keski-Suomi. Valtion on tämä ymmärrettävä.

Koulutuksessa on monia mahdollisuuksia. Saarijärven Biotalouskampus on otettava korkeakoulukehittämisessä vahvasti työn alle.

Saarijärvestä on luotavissa todellinen korkeakoulukaupunki, jossa kohtaa vahva ammatillinen koulutus ja osaaminen korkea-asteen tutkitukseen ja opetukseen. Tämä on koko maakunnan asia.

Ja kulttuurin kentällä meillä on jalokiviä taskuissamme. Laukaan Järvilinna on yksi mahdollisuus. Mäntyharjun Taidekeskus Salmelassa kävi vuonna 2016 lähes yhtä paljon väkeä kuin Savonlinnan Oopperajuhlilla, enemmän kuin Tangomarkkinoilla. Järvilinnalla on väestöpohjaa ja liikennöintiä ajatellen vahvat edellytykset.

Kannustaminen työhön, mikroyrittäjyys, koulutus, maailmanluokan innovaatiot, biotalouden osaaminen, kulttuuritarjonta. Kaikki on meistä itsestämme ja viisaan valtion riittävästä tuesta kiinni.

Tuomas Kurttila

kansanedustajaehdokas (sd.)

Jyväskylä