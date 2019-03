Maakunta- rajat hiippa- kuntien rajoiksi

Seurakunnissa aletaan juuri pohdiskella hiippakuntarajojen uudistamista.

On ilmeistä, että maakuntarajat sopisivat myös hiippakuntarajoiksi. Eikö olisi aika yhdistää nämä kaksi rakenteellista reformia? Maakunnat ovat erilaisia, mutta mitä isompi on hallintoalue, sen vähempi on mahdollista huomioida alueellisia erityispiirteitä ja osaamista.

Riitta Ryynänen

kansanedustajaehdokas (kd.)

Keuruu