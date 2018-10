Maakunta tarvitsee tiivistä yhteistyötä

Alkanutta politiikan syksyä ovat leimanneet monen politiikan raskassarjalaisen hieman yllättävätkin uutiset luopumispäätöksistä.

Keski-Suomen osalta kesällä kansanedustajuudesta luopuneen Susanna Huovisen (sd.) lisäksi eduskunnan jättävät niin Lauri Ihalainen (sd.) kuin Mauri Pekkarinenkin (kesk). Haluamme kiittää heitä näin julkisesti erittäin hyvästä yhteistyöstä.

Kuten demokratiaan kuuluu, sanan säilää on taitettu. Kuitenkin yhteistyö siinä tärkeimmässä, eli keskisuomalaisten asioiden ajamisessa, on sujunut mallikkaasti. Näinä sosiaalisen median kohu- ja loukkaantumisherkkinä aikoina on ollut hyvä huomata, että tehokasta politiikkaa voi tehdä myös hyvistä käytöstavoista kiinni pitäen.

Tuloksia on saatu aikaan. Edellisenä vaalikautena kokoomusvetoisessa hallituksessa hankitut historialliset lähes 200 miljoonan euron liikenne- ja infrahankkeet saivat tällä Sipilän hallituksen vaalikaudella jatkoksi kauan kaivatun päätöksen Kirri–Tikkakoski-moottoritien rakentamisen aloittamisesta. Ilman eri puolueiden yhteistyökykyisiä maakunnan edunvalvojia tämä ei olisi ollut mahdollista.

Maakunnan kehitystarpeet tai tarpeet keskisuomalaisten edunvalvonnalle valtakunnan tasolla eivät pääty tähän vaalikauteen. 2020-luvun työlistalla on paljon isoja ja pieniä asioita.

Isoista hankkeista kiireellisimmät ovat maakunnalle elintärkeiden liikennehankkeiden huomioiminen. Näitä ovat Jyväskylä-Tampere kaksoisraide, nelostien parantaminen ja lentoliikenteen turvaaminen. Näiden kolmen hankkeen täytyy näkyä ensi keväänä aloittavan hallituksen päätöksissä.

Muista asioista maakuntamme osaavan biotalouden ja matkailun edistämisen mahdollisuudet sekä Jyväskylän nostaminen liikuntapääkaupungiksi ovat valtakunnallisesti vaikutettavia kohteita. Maakuntamme elinkeinoelämän asioiden ajaminen vaatii yhteistyökykyisiä edunvalvojia. Viime vuosina virinnyttä vahvaa kasvua ja parempaa työllisyyttä tässä maakunnassa pitää vaalia ja tukea vahvoilla poliittisilla päätöksillä.

Vaikka kolme raskassarjalaista nyt poistuu, on hyvä että puolueiden ehdokaslistat ovat täyttymässä monilla varteenotettavilla nimillä. Keski-Suomi tarvitsee edelleen keskisuomalaisten edun keskiöön laittavia edunvalvojia.

Sinuhe Wallinheimo

kansanedustaja (kok.)

Jyväskylä

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk.)

Kivijärvi