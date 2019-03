Maakuntiemme yhteinen etu on nopea junayhteys

Tuore MDI:n väestöennuste on Sisä-Suomen kaupungeille ja maakunnille karua luettavaa. Ennusteen mukaan Suomessa olisi 20 vuoden kuluttua vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua: Helsinki, Turku ja Tampere.

Sekä Päijät-Häme että Keski-Suomi ovat vaarassa menettää asukkaita. Keskuskaupunkeina Lahti ja Jyväskylä vielä kasvaisivat, mutta ympäristökunnat menettäisivät asukkaita niin, että seutukunnan kehitys pysähtyisi.

Onko tämä sellainen Suomi, jonka haluamme?

Kielteistä kehitystä vastaan on ryhdyttävä toimiin. Keskeisintä on nopean junayhteyden saaminen Helsinki–Lahti–Heinola–Jyväskylä -välille, jotta työssäkäynti ja liikematkailu pääkaupunkiseudulle olisi tulevaisuudessa vaivatonta. Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakuntien sekä Lahden ja Jyväskylä kaupunkien on syytä tiivistää tässä yhteistyötään.

Tavoitteena tulisi olla, että vuonna 2040 pääsee luotijunayhteydellä noin tunnissa Jyväskylästä Helsinkiin. Jos nopeaa raideyhteyttä ei saada, molempien maakuntien kehitys on vaarassa pysähtyä.

Tällä hetkellä maan tärkeimmän kuljetusreitin eli nelostien raidevaihtoehto päättyy Lahteen. Luontevaa olisi, että oikorata jatkuisi Jyväskylään saakka.

Junayhteyden nopeuttaminen vaatii myös niin kutsutun lentoradan rakentamista Helsingin päähän, eli radan nopeuttamista Helsingistä lentokentän kautta kulkevalla uudella yhteydellä, johon tähtäävälle hankkeelle on liikenneministeriössä näytetty jo vihreää valoa.

Raideliikenteen kehittäminen on paitsi panostus koko maan elinvoimaan myös välttämätön ilmastoteko.

Ilmastotavoitteet on asetettu niin, että ne vaativat raideliikenteen lisäämistä. Todennäköisesti raideliikenteen kysyntä tulee edelleen kasvamaan myös ihmisten omiin ilmastotavoitteisiin liittyvien valintojen myötä.

Ei ole kenenkään etu, jos kehitys ja kasvu keskittyvät tulevaisuudessa vain kolmelle kaupunkiseudulle.

Elämän laatu heikkenee, mikäli väestö keskittyy kasvukeskuksiin aiempaa voimakkaammin. Sen seurauksena asumisen hinta nousee ja ihmiset joutuvat elämään yhä ahtaammin.

Asumisen kalleus syö työllisyyttä, talouskasvua ja myös syntyvyyttä.

Palveluja ja asuntoja rakennetaan kasvukeskuksissa suurella kiireellä ja rahalla, kun toisaalla Suomessa lakkautetaan ja puretaan verovaroilla ja vaivalla pystytettyä käyttämättömäksi jäänyttä infraa. Tämä ei saa olla Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen kohtalo.

Seutukuntiemme saaminen kohtuulliselle ja pitkäjänteiselle kasvu-uralle on mahdollista, mutta vaatii tekoja.

Tomi Kuosmanen

vpj., kristillisdemokraatit

kaupunginhallituksen jäsen

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä

Sonja Falk

kaupunginhallituksen jäsen

Päijät-Hämeen maakuntahallituksen jäsen (kd.)

Lahti