Maanteiden suunnittelussa on monta tasoa

Yksi Keski-Suomen ely-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen keskeisimmistä tehtävistä on maanteiden suunnittelu. Maanteiden suunnittelu voidaan jakaa yksinkertaisimmillaan esiselvityksiin sekä maantielain mukaisiin yleis- ja tiesuunnitelmiin. Esiselvitysten sisältö, laajuus ja tarkkuustaso vaihtelevat esiselvityksen tarkoituksesta riippuen.

Vastikään valmistunut valtateiden 18 ja 23 kehittämisselvitys on esiselvitys. Kehittämisselvityksen tehtävänä on toimia yleispiirteisenä jatkossuunnittelua palvelevana selvityksenä, missä on esitetty valtatien pitkän tähtäimen tavoitetila.

Kehittämisselvitys toimii myös maankäytön suunnittelun tausta-aineistona ja antaa kaavoitukseen näkemystä mm. siitä minkä liittymien varaan maankäyttöä on hyvä kehittää ja millaisia parantamistarpeita liittymissä mahdollisesti on.

Kehittämisselvityksessä esitetyt toimenpiteet eivät toteudu selvityksen pohjalta, vaan vaativat vielä tarkempaa suunnittelua, vaikutusten arviointia ja mahdollisesti myös vaihtoehtojen vertailua.

Keskisuomalaisessa julkaistiin 22.4. uutinen valtateiden 18 ja 23 kehittämisselvityksestä. Uutisoinnin johdosta saimme yhteydenoton liittyen uutisen yhteydessä olleeseen karttaan ja kartalla Kuohun kohdalla esitettyyn liittymien katkaisuun.

Lehtijutussa oli toimituksen tekemä pelkistetty kartta, mihin oli poimittu vain osa kehittämisselvityksessä esitetyistä toimenpiteistä tiivistettynä.

Yhtenä toimenpiteenä oli maininta Kuohun alueen huoltoaseman ja levähdysalueen liittymien sulkemisesta.

Se, mikä kartalla ei ollut näkyvissä oli, että kehittämisselvityksessä Kuohun kohdalla on esitetty liittymien kokoamista yhden korkeatasoisemman liittymän varaan ja yhteyksien järjestämistä uudelleen.

Esitetyn ratkaisun tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Valtatiellä on myös esitetty muita liittymien uudelleen järjestelyitä, mitkä eivät uutisen kartalla olleet näkyvissä.

Ely-keskus korostaa, että kehittämisselvityksen perusteella ei liittymiä suljeta. Liittymiä ei myöskään suljeta ilman, että kiinteistölle on järjestetty korvaava yhteys ja kiinteistön omistajia on asiassa kuultu.

Kehittämisselvityksen tarkkuustasosta johtuen, suunnittelun tarkentuessa myös ratkaisuvaihtoehdot jalostuvat ja täsmentyvät. Tämä tarkoittaa, että joskus jatkosuunnittelussa voidaan päätyä myös toisenlaiseen ratkaisuun kuin kehittämisselvityksessä on esitetty.

Tällöinkin tulee varmistaa, että valtatielle asetetut keskeiset tavoitteet liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta täyttyvät.

Maanteiden suunnittelu on jatkuvaa eri intressien yhteensovittamista sekä asteittain tarkentuvaa suunnittelutyötä. Vuoropuhelu niin kansalaisten, yritysten kuin viranomaistahojenkin kanssa on keskeinen osa suunnittelua ja sitä haluamme myös jatkuvasti omassa työssämme kehittää.

Maantielain mukaisissa yleis- ja tiesuunnitelmissa vuorovaikutuksen minimivaatimukset määrittelee maantielaki. Yleis- ja tiesuunnitelmissa tiedottaminen tulee maantielain mukaan tehdä kuuluttamalla kunnassa yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Esiselvityksissä ei ole vuorovaikutuksen tai julkisen kuulemisen muotomääräyksiä. Tästä huolimatta esiselvityksiä pyritään tekemään avoimesti ja viestimään työn etenemisestä.

Valtateiden 18 ja 23 kehittämisselvityksessä vuorovaikutus on käsittänyt mm. ohjausryhmän työskentelyn, mihin on osallistunut suunnittelualueen kuntien edustajia sekä sidosryhmätilaisuuden, mihin oli kutsuttuna järjestöjä ja viranomaistahoja.

Tämän lisäksi ely-keskuksen internetsivuilla on ollut tietoa kehittämisselvityksen laadinnasta. Esiselvityksissä esitetyt ratkaisut vahvistuvat kaavoituksen ja maantielain mukaisten suunnitelmien kautta ja myös näiden prosessien kautta saatava palaute huomioidaan ratkaisuvaihtoehtoja mietittäessä.

Jukka Lehtinen

johtaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus