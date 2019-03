Maaseutu vaille bussi- ja joukko- liikennettä?

Autoilu ja liikenne on noussut yhdeksi eduskuntavaalien pääteemaksi ilmastonmuutoksen torjunnan myötä. Samaan aikaan maaseudulla alkaa näkyä joukkoliikenteen tukien raju leikkaus.

Joukkoliikenteen tukiin käytetty summa on ollut pieni verrattuna valtakunnan muiden joukkoliikenneinvestointien kustannuksiin. Maaseudun elinvoiman kannalta se on kuitenkin tärkeä. Tukien lakkautus on johtanut useassa maaseutukunnassa linja-autoliikenteen vuorojen lopettamiseen ja monella paikkakunnalla kesäaikana koulujen ollessa lomalla ei kulje vuoron vuoroa.

Tilanteessa, jossa julkisesti vallalla näyttää olevan halu yksityisautoilun rajoittamiseen, täytyy valtion myös huolehtia, että edellytykset maaseudun joukkoliikenteelle palautetaan ja niitä edelleen kehitetään.

Terhi Simonen-Jokinen

DVM, PhD

kansanedustajaehdokas (kok.)

Karstula