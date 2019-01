Maassamme muhii katastrofi

Näinkö pitkälle piti mennä, että vasta Oulun järkyttävät tapahtumat ovat avanneet niidenkin silmiä, jotka ovat halunneet sulkea ne syystä tai toisesta? Ei riittänyt Turun terrori-isku, 10-vuotiaan raiskaus taloyhtiön pihalla eikä Helsingissä tapahtunut lapsen murha.

Yksikin näistä teoista olisi ollut jo liikaa. Vai avautuvatko silmät vieläkään? Ovatko hallituksen puheet tiukennuksista vain puheita?

Seksuaalinen hyväksikäyttö tuhoaa ihmisen elämän syvältä monitahoisesti. Toipumisajat ovat pitkiä, eivätkä mitkään terapiat tai hoidot poista hyväksikäytön jälkiä kokonaan. Hyväksikäytetyllä on edessä pitkä, kipeä ja kallis toipuminen. Hyväksikäytön seuraukset kantautuvat vuosien päähän ihmissuhteisiin.

Huoli on suuri Oulun uhrien saamasta avusta, sillä jo yksi uhreista on tehnyt itsemurhan. Avun tarvitsija ei ole vain uhri, vaan koko hänen perheensä ja lähipiirinsä.

Oulussa näin mittavassa rikosvyyhdissä sen vaikutus on koko kaupunkiin. Oulu on ensimmäinen kaupunki jossa nämä rikokset ovat tulleet julki, muissa kaupungeissa vastaavat rikokset saattavat muhia salassa.

Nyt viimeistään olisi Suomen päättäjien ymmärrettävä, että nykyaikana vielä on olemassa uskonto, jossa lapsiavioliitot ovat hyväksyttyjä, moniavioisuuden ja naisten ja lasten alistamisen rinnalla.

Tosiaasia on, että näistä maista suurin osa Suomeen tulleista nuorista miehistä ovat Suomessa taloudellisin perustein, tästä kertoo suuri kielteisen turvapaikka hakemuksien määrä. On vihdoin ymmärrettävä, että he tuovat mukanaan myös uskontonsa ja kulttuurinsa. Tämä uskonto ei millään tavalla sopeudu suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuton todellisia kuluja ei olla uskallettu tuoda julki, miljardiluokan kuluista on kyse. Tämä raha on pois suomalaisten vanhusten, kodittomien, vähävaraisten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista.

Kotouttamisen sijaan tulisi nyt vihdoin alkaa turvapaikanhakijoiden kotiuttaminen – erityisesti maihin, jotka ovat jo turvallisia. Jos turvapaikanhakija lomailee usein lähtömaassaan, on hänen silloin myös turvallista muuttaa sinne takaisin.

Suomen lainsäädäntö kumpuaa kristillisistä arvoista. Siihen kuuluu ihmisen kunnioittaminen, tasa-arvo, rehellisyys ja työn tekeminen. Suomeen pyrkivän on hyväksyttävä Suomen laki, eikä niin, että Suomen lakien tulisi muuttua maahanmuuttajien mukaan. Laittomasti maassa olevat tulisi välittömästi ottaa säilöön.

Nyt Suomessa voi liikkua vapaasti täysin tuntemattomia rikollisia ulkomaalaisia. Palautuksien tulisi toimia tehokkaammin. Kieltävän turvapaikkahakemuksien valituksien kierre on katkaistava. Rikoksiin syyllistyneet pitäisi pystyä palauttamaan välittömästi omaan kotimaahansa, ja seksuaalirikoksiin on saatava huomattavasti kovemmat tuomiot.

Kansalaisuus tulee pystyä perumaan, jos henkilö on osallisena rikolliseen toimintaan. Poliiseille on saatava lisää resursseja toimia Suomen turvallisuuden vuoksi.

Oikea maahanmuuttopolitiikka on paras tapa ehkäistä rikollisuutta. Se luo turvallisen Suomen lapsillemme kasvaa, ja on parasta rasismin vastaista työtä.

Silloin jo maassamme laillisesti olevat, työssä käyvät rehelliset ulkomaalaiset säästyvät rasistisilta vihapuheilta. Suomi on maksanut jo aivan liian kovan hinnan laittomalle maahanmuutolle!

Kaisa Garedew

kansanedustajaehdokas (ps.)

Jyväskylä