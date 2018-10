Mahdollisuuksien tasa- arvo vain utopiaa?

Äskettäin uutisoitiin siitä, kuinka köyhien lasten hätä alkoi näkyä, kun toimeentulotuki siirtyi Kelan hoitoon. Toimeentulotuen perusosan siirto Kelaan viime vuoden alussa on johtanut siihen, että ihmisiä putoaa tyhjän päälle. Sen olemme havainneet myös kirkon diakoniatyössä.

Syyskuun puolivälissä julkaistiin, joka toinen vuosi julkaistava, diakoniabarometri eli kyselytutkimus. Selkeä muutos edelliseen kyselyyn verrattuna on, että kaksi kolmesta kirkon diakoniatyöntekijästä käyttää merkittävän osan työajastaan taloudellisten asioiden neuvontaan ja avustamiseen.

Lisäksi eräiden arvioiden mukaan vanhempien tulotaso vaikuttaa lapsen kouluttautumiseen ja tuleviin ansiotuloihin Suomessa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

On selvää, että yhteiskunnan on tuettava ja vahvistettava ihmisten kykyä kantaa vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Samalla on varmistettava, että hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja sosiaaliturva takaavat ihmisarvoisen elämän perusedellytykset.

Oikeudenmukaisuuteen kuuluu, että ahkeruus ja järkevät valinnat tuovat menestystä tekijälleen. Siihen kuuluu myös, että vaikeuksiin joutunutta autetaan nousemaan jaloilleen.

Jokaisella tulee olla oikeus kehittyä omista lähtökohdistaan tahtonsa mukaisesti. Ihmisten aidot valinnanmahdollisuudet lisäävät sitoutumista ja vastuunkantoa.

Hyvinvointiyhteiskunnassa kansalaisen ei tarvitse pelätä perusturvallisuutensa puolesta. Edellytyksenä tälle on, että yhteiskunnan perusrakenteet, talous ja turvaverkot ovat kunnossa. Jokainen ihminen on yhtä arvokas.

Kokoomuksen periaatteina ovat sosiaalisen nousun mahdollistaminen ja koulusivistyksen tarjoaminen kaikille. Jokaisella tulee olla perhetaustastaan tai asuinpaikastaan riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua, rakentaa oma polkunsa ja löytää vahvuutensa. Kenenkään tausta ei saa määrätä, mitä hänestä voi tulla.

Mahdollisuuksien tasa-arvoa on, että Suomessa jokainen voi sivistää ja kehittää itseään, pärjätä ja edetä elämässä ja tavoitella onnellisuutta mutta onko tästä tullut kuitenkin vain hyvinvoivien etuoikeus? En toivo, että niin on. Samalla uskon, ettei niin ole. Tähän tarvitaan vain päätä, käsiä ja sydäntä.

Hanna Laakso

kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen

kansanedustajaehdokas

Laukaa