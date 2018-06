Maksuton varhaiskasvatus luo hyvinvointia

Päivähoito on mahdollistanut vanhempien työssäkäynnin Suomessa jo pitkään. Etenkin äitien työhön pääseminen on suurelta osin päivähoidon ansiota. Tätä kautta päivähoito on ollut yhtenä tärkeänä elementtinä rakentamassa Suomeen tasa-arvoa. Kotihoitokin on hyvä asia ja monelle perheelle se mieluisampi vaihtoehto.

Mielestäni näiden kahden vastakkainasettelu on turhaa, kun puhutaan lapsiperheiden omista ratkaisuista. Kuitenkin hyvin usein ratkaisu lastenhoidosta täytyy tehdä toimeentulon määrittämänä.

Varhaiskasvatuksen tärkeys oppimiseen, sosiaalisen kanssakäymisen harjoitteluun ja yksilön elämänhallintaan liittyvien taitojen opettajana on todettu tutkimuksilla.

Varhaiskasvatusta on tutkittu paljon Suomessa ja kansainvälisesti viime vuosina. Sen on todettu olevan vaikuttavuudeltaan merkittävää erityisesti eriarvoisuuskehityksen ehkäisylle. Laadukas varhaiskasvatus on yhteydessä korkeampaan koulutukseen ja elämänhallintaan aikuisena.

Varhaiskasvatuksen tehtävä ei ole tasapäistää lapsia, vaan antaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa jokaisen henkilökohtaisten edellytysten mukaan.

Peruskoulua edeltävänä varhaiskasvatuksen rooli on ennen kaikkea ennalta ehkäisevä niin oppimisen pulmien kuin myös esimerkiksi elämäntilanteesta johtuvien negatiivisten tekijöiden kannalta. Erityisesti heikoimmista oloista tulevien lasten kohdalla varhaiskasvatuksen vaikutus on iso juuri positiivisessa mielessä.

Varhaiskasvatus nähdään enenevässä määrin tärkeänä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvattajana ja sen tulisi tasa-arvoisessa yhteiskunnassa olla kaikkien saatavilla. Maksuton varhaiskasvatus mahdollistaa kaikille lapsille varhaiskasvatuksen, joka luo meille yhdenvertaiset lähtökohdat peruskouluun ja työelämään.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila puhui SDP:n Keski-Suomen piirin kevätkokouksessa kasvavasta lapsiperheköyhyydestä. Perheet punnitsevat työelämään lähtemisen ja lasten hoidon kustannuksia hyvin tarkasti. Varhaiskasvatuksen maksut ja kuljetukseen liittyvät kulut eivät ole helposti hoidettavia. Mikäli kotihoitoon päädytään, usein kotiin jää se vanhempi, jonka tulot ovat pienemmät. Hyvin usein tämä on nainen.

Monilapsisissa perheissä varhaiskasvatuksen kustannukset saattavat olla niin suuret, ettei toisen vanhemman työhön paluu edes kannata. Tämän pohdinnan valossa on vaikeaa pitää mielessä, että jokaisen lapsen oikeus on laadukkaaseen varhaiskasvatukseen osallistuminen.

Tuomas Kurttila totesi em. kokouksessa, että lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Eikö siis meidän hyvinvointivaltion velvollisuus ole taata kaikille lapsille maksuton varhaiskasvatus?

Annetaan vanhempien päättää omien lastensa hoidosta ja mahdollistetaan maksuton varhaiskasvatus kaikille. Ehkä valinnan mahdollisuus tuo tätä kautta hyvinvointia yhä useammalle maailman onnellisimmassa valtiossa.

Sanna Siekkinen

lastentarhanopettaja

SDP:n Keski-Suomen piirihallituksen jäsen

Konnevesi