Mankolan koulun tulevaisuus otettava vielä käsittelyyn

Mankolan koulun kehittämissuunnitelmat ovat huolestuttaneet Mannisenmäen alueen vanhempia.

Muun muassa huoli koulumatkan turvallisuudesta ja sisarusten ohjaaminen eri kouluihin ovat nousseet esiin medioissa, julkisissa keskustelutilaisuuksissa ja naapuruston kesken käydyissä keskusteluissa. Syksyllä Mannisenmäeltä lähtee ekaluokkalaisia sekä Mankolan että Keski-Palokan kouluihin.

Uusi näkökulma kouluasiaan saatiin keväällä uutisesta, jossa Mannilan alueelta Mankolan kouluun toivottu lapsi ohjattiin Puistokadun päiväkotikouluun, koska Mankolaan ei enää mahtunut oppilaita kyseiselle vuosiluokalle.

Jos lähin koulu on jo valmiiksi täynnä, haluavatko lapsiperheet jatkossa muuttaa muuten niin hienolle alueelle?

Mankolan koulun henkilökunta on vastikään lähettänyt sivistyslautakunnalle ja opetustoimen johdolle jo toisen kirjelmän koulun kehittämisestä.

Tuorein on luettavissa 23.5. järjestettävän sivistyslautakunnan kokouksen esityslistalla.Siinä on esitetty lukuisia perusteluja sille, miksi koulua ei tulisi kehittää suunnitelmien mukaisesti.

Kirjelmästä tulee ilmi, että opettajien kehitysehdotukset on jätetty täysin huomiotta eikä henkilökuntaa ole tiedotettu asiasta tammikuun jälkeen.

3.4. oli kuulemistilaisuus Mankolan koulun kehittämisestä. Itselleni jäi sellainen olo, että päätös oli jo tehty ja että nyt vain hoidetaan kuuleminen pois alta.

Eniten ihmetytti se, että suunnitelmassa ei ollut laskettu hintaa uudisrakennuksen toiselle kerrokselle. Nyt sille ollaan tekemässä vain varaus.

Toimialajohtaja Eino Leisimo määräsi tuolloin painokkaasti, että lisäkerroksen hinta tulee selvittää kahden-kolmen viikon sisällä. Puolitoista kuukautta on mennyt, eikä ainakaan sivistyslautakunnan esityslistoissa ole ollut merkintää kyseisestä laskelmasta. Olisi mukava kuulla, missä tällä hetkellä mennään.

Asian käsittely on ollut suunnittelun osalta vajavaista ja tiedotus on ontunut. Avoimuudesta ja aidosta halusta kuunnella ei ole ollut tietoakaan, vaikka Jyväskylän osallisuusohjelman mukaan osallisia on tarkoitus ottaa mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Muistutettakoon myös, että Jyväskylän kaupunki on keväällä saanut Unisefin tunnustuksen lapsiystävällisyydestä.

Meidän Mannisenmäen asukkaiden esiin nostamien epäkohtien ja Mankolan koulun henkilökunnan kirjelmän perusteella näkemykset koulun kehittämisestä ovat täysin päinvastaiset tehtyyn päätökseen verrattuna.

Jos sekä työntekijät että usean oppilaan vanhemmat ovat tyytymättömiä nykyiseen päätökseen, keitä jää jäljelle? Kuka haluaa Mankolan koulun kehittyvän nykyisten suunnitelmien mukaan?

Entä kuinka moni asiasta päättävä henkilö voi seisoa selkä suorassa tämän päätöksen takana ja sanoa tehneensä onnistuneen, hyvän selvitystyön pohjalta tehdyn ratkaisun?

Vetoan sivistyslautakuntaan, että asia otettaisiin vielä kerran käsittelyyn. Näin iso päätös tulee tehdä huolellisesti ja edellä mainitut näkökulmat huomioiden.

Jaakko Mäkinen

Jyväskylä, Palokka