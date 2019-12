Matti Nykäselle muistokivi – ja patteristolle myös

Jos sivuutetaan Matti Nykäsen vankilatuomiot ja muistetaan vain hänen ainutlaatuiset saavutuksensa mäkihypyssä, on Nykänen muistomerkkinsä ansainnut.

Vähintään yhtä suuri velvollisuus Jyväskylän kaupungilla on pystyttää muistokivi omille veteraaneilleen, jatkosodan Sillan patteriston eli Raskas Patteristo 27:n taistelijoille. He kaikki ovat nyt Nykäsen tavoin edesmenneitä.

Sillan patteristo on vuosien 1941–1944 Jyväskylän kaupungin nimikkojoukko-osasto. Se koostui pääosin jyvässeutuisista reserviläisistä. Näitä paikkakuntien miehiä palveli patteristossa useita satoja. Heidän komentajanaan toimi lähes koko sodan ajan majuri, sittemmin everstiluutnantti Tauno Siltanen.

Patteristo perustettiin kesällä 1941 Jyväskylän yhteislyseolla, jonka nimi on tänään Normaalikoulu. Siksi ehdottamani muistomerkin ainoa oikea paikka on koulun tuntumassa. Kiven viereen voisi tuoda Vaajakosken Veteraanipuistossa katseilta ulottumattomissa olevan muistohaupitsin, joka on Sillan patteriston sodassa käyttämä tykkiyksilö.

Jyväskylä on tietojeni mukaan ainoa suomalainen kaupunki, joka ei ole katsonut aiheelliseksi pystyttää muisto- ja kunniakiveä omille veteraaneilleen, Sillan patteriston tykkimiehille.

Patteriston riveissä kaatui 18 kaupunkilaista sekä maalaiskuntalaista miestä ja useat kymmenet kantoivat kehoissaan ja mielissään sodan arpia. Sillan patteriston veteraanit osallistuivat rauhan tultua Jyväskylän ja Suomen jälleenrakentamiseen. Heidän työtään on hyvä muistaa, kun pian käsillä on taas Suomen itsenäisyyspäivä.

Matti Nykäsen muistomerkkityöryhmän vetäjä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, ettekö voisi samalla vaivalla hoitaa molemmat muistomerkit?