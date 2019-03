Me hyvinvoinnin rakentajat ansaitsisimme parempaa

Kun alkoi valokuituverkon ”valokuitu joka torppaan”-suunnittelu, lähdettiin Keski-Suomessakin mukaan arvioimatta tarkemmin sen toteutusta ja kannattavuutta. Hälytyskellojen olisi pitänyt soida jo silloin, kun alkavasta työmaasta ei syntynyt kilpailua.

Kuuskaista aloitti, kaivoi eri puolelle maakuntaa kaapeleita, lypsi rahat pois, ja keskeytti työt. Kymmenen kuntaa otti tuon ”uppoavan laivan” haltuunsa velkoineen ja vastuineen.

Perustettiin yhtiöt (KSVH ja KSVV), jotka kuntien takaamilla lainoilla jatkoivat työtä. Omistajakuntien velkavastuut lisääntyivät miljoonilla euroilla.

Kun liiketoiminnasta ei tullut kannattavaa, jouduttiin kunnilta pyytämään useasti lisää rahaa. Viimeksi 6,2 milj. euron edestä kunnat ostivat tuon yhtiön osakkeita. Niin voitiin kannattamatonta toimintaa taas jatkaa.

Kolmessa kunnassa (Karstula, Multia, Pihtipudas) oli muutama toisinajattelija, jotka kyseenalaistivat näin tehtävän rahoituksen ja valittivat hallinto-oikeuteen. Osakeantiin osallistuminen todettiin laittomaksi, eikä rahoja niistä kunnista saanut maksaa.

Kuntien päätökset, joista ei valitettu, muuttuivat ilmeisesti laillisiksi! Hei vaan! Tällaistako on oikeus Suomessa? Voi siis laillisesti vaikka varastaa!

Hatun nosto niille kansalaisrohkeille, jotka kyseenalaistivat kuntansa osallistumisen! Eikö muissa kunnissa tutkittu asian laillisuutta? Vai eikö vain uskallettu uida vastavirtaan?

Missä on kunnanjohtajien tietämys ja vastuu? Hehän toimivat virkavastuulla niin, ettei laittomia päätöksiä pääsisi syntymään.

Paljonko veroäyrin hinta nousee, jos nuo velat kaatuvat lopullisesti kuntien maksettaviksi? Minkä verran nuo suuret, velkarahalla tehdyt sijoitukset auttavat nyt meitä kuntalaisia?

Kuinka monen vanhuksen, tai lapsiperheen ahdinkoa olisi voitu helpottaa, jos nuo rahat olisi sijoitettu toisin? Siinäpä pohdintaa!

Voiko tuosta uppoavasta laivasta vielä hypätä pois? Ei ehkä enää, mutta mitä olisi vielä tehtävissä? Ainakaan lisää rahaa ei saisi tuohon pohjattomaan kaivoon pumpata.

Jos esittämäni kauhukuvat eivät toteudukaan, olisin pelkästään iloinen. Aikamoinen sekavuus taitaa olla tuolla ”isollakin hiekkalaatikolla”. Oma ja puolueen etu näyttää olevan ykkösasia.

Nyt kun uudet päättäjät valitaan, meidän pitäisi tarkkaan harkita ketä sinne lähetetään. Meillä on nyt valtaa! Sinne valitun on oltava rehellinen, omilla aivoilla ajatteleva, jolle oma etu ei ole tärkeintä.

On ihan törkeää, kun he (me), jotka ovat tämän hyvinvoinnin kovalla työllä saaneet aikaan, laitetaan elämän illassa epämiellyttäviin olosuhteisiin, ja vielä sen takia, että pääomasijoittajat saisivat enemmän voittoa! Kertakäyttölautaselta jotain lientä litkivä vapiseva vanhus märissä vaipoissaan ei ole kunniaksi tälle ”hyvinvointi”-yhteiskunnalle.

Kaikkien päättäjien olisi tärkeä tiedostaa se historian tosiasia, että valtakunnat, joissa vähempiosaisia ja avuttomia sorretaan, eivät kauan menesty. Jossain vaiheessa se valtakunta sortuu. Syyn ja seurauksen laki on olemassa.

Hyvin toimiva ”hoitajamitoitus” on selkeä ja yksinkertainen. Se ei ole 0,7, eikä edes 1,0. Se säädettiin jo vuosituhansia sitten: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi.”

Sauli Mäkelä

Kyyjärvi