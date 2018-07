Meidän täytyisi tunnustaa tosiasiat

Tilastojen ja asiantuntijoiden lausuntojen lukeminen voi olla välillä puuduttavaa ja vaikeaa. Vielä vaikeampaa meidän voi olla hyväksyä toisten mielipiteitä ja tilastollisia faktoja. Monesti tulevaisuuden suunnitelmien ja isojen päätösten tekeminen tehdään tunteella, vaikka niitä perustellaan järjellä.

On tilastollinen fakta, ei siis minun mielipiteeni, että maaseutu tyhjenee. Maakuntalehtemme sivuilla oli taannoin analyysiä keskisuomalaisten kuntien talousluvuista, ja samassa yhteydessä oli kaikkien Keski-Suomen kuntien asukasluvut.

On yllättävää, että Suomen 311 kunnasta vain 80–90 kunnassa asukasmäärä on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana. Tämä trendi on samanlainen myös meidän maakunnassamme. Keski-Suomen 23.sta kunnasta väkimäärä on viime vuonna kasvanut vain neljässä kunnassa: Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Uuraisilla.

Tilastot osoittavat kiistatta, että muuttoliikkeen trendi ei ole suuntautunut vain suuriin kaupunkeihin vaan kuntien sisälläkin muutetaan haja-asutusalueilta keskustoihin ja taajamiin. Haja-asutusalueet tyhjenevät, pankit ovat varovaisia asuntolainoja myöntäessään, talot jäävät tyhjilleen ja isiemme rakentama omaisuus jää rapistumaan.

Uskon, että tulevaisuudessa parhaiten pärjäävät ne muuttotappiokunnat, jotka hyväksyvät tilanteen ja toimivat sen mukaan. Tilanteen hyväksyminen ei estä kehittämistä eikä se ole luovuttamista. Se on tosiasioiden hyväksymistä, rakenteiden muokkaamista väestöpohjan mukaisesti ja mm. vaikeita palveluverkon supistamispäätöksiä. Mutta kun ne päätökset tehdään, kunnille jää varaa tehdä niitä kehittämispäätöksiäkin.

Valtiotieteiden tohtori ja muuttoliikkeen tutkimuksen asiantuntija Timo Aron sanoin ”eri alueiden asema ja mahdolliset toimet muuttoliikkeen ja syntyvyyden suhteen herättävät niin voimakkaita tunteita, että poliitikot eivät ole halunneet käydä niistä yhteiskunnallista keskustelua”.

Minä haluan, että käymme tätä keskustelua. Suomea ja sen kuntia on rakennettava johdonmukaisesti, pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Emme voi kehittää Suomea vain neljän vuoden periodeissa, vaalit eivät saa katkaista maamme kehittämistä.

Tätä kehittämistä ei voida tehdä pikavipeillä, kuureilla eikä lyhyillä kampanjoilla. Puolueiden on kyettävä rakentavaan yhteistyöhön vaalien aikaan, niiden jälkeen ja niiden lähestyessä. Suomi ei kaipaa populismia!

Piritta Rantanen

puoluevaltuutettu (sd.)

kaupunginhallituksen pj.

Jämsä