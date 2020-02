Meillä on paha olla

Tiedän, otsikko on ikävä. Siinä ei oikeastaan ole muuta hyvää kuin minä-sanan tilalla on me-sana. Kyse on siis jostain yhteisestä.

Ensimmäinen kuukausi Jämsän kaupunginjohtajana on takanapäin ja rehellisesti voin todeta, että helpompiakin aikoja olen tullut eläneeksi. Takana on lukuisia keskusteluja henkilöstön, päättäjien, valtuustoryhmien, yritysten ja sidosryhmien kanssa. Perehtymistä, tutustumista ja paneutumista. Toiveita paremmasta on esitetty joka ikisessä kohtaamisessa. Jokainen varmasti tietää, että muutosta tarvitaan, jos Jämsän halutaan selviävän vaikeuksistaan. Ja riittääkö sekään – loistavalla sijainnilla oleva, monipuolinen ja todella kaunis kaupunki, monelle meistä juuri tällä hetkellä maailman paras elää – ehkäpä olisi rakennettava selviytymistarinan sijaan menestystarinaa. Niin, että kaupunkimme jokainen asukas, yritys, yhteisö ja työntekijä voi onnistua ja menestyä.

Otsikko, niin ikävä kuin se onkin, on kuitenkin yhdenlainen tilinpäätös ensimmäisestä kuukaudesta. Ensimmäisten viikkojen jälkeen totesin, että Jämsän kaupungin organisaatiossa on paljon pelkoa.

Osa työntekijöistä ei koe oloaan turvalliseksi ja toiminta keskittyy virheiden välttämiseen. Päättäjien joukossa on epäluottamusta, niin kaupungin henkilöstöorganisaatiota kuin toisiaan kohtaan.

Kaupunki on vaikeassa tilanteessa ja sen korjaamiseksi me tarvitsemme kaikki mahdolliset voimat käyttöön. Ja se ei onnistu, jos energiamme kuluu keskinäiseen syyttelyyn, syyllisten etsintään, epämääräisten syytösten ja vihjailujen selvittämiseen.

On ollut surullista huomata, että kaupungin tulevaisuus on monin paikoin vaikuttanut olevan aivan toisarvoinen seikka sen rinnalla, että nykytilanteesta voitaisiin jotakuta syyttää. Ja mieluiten mahdollisimman kaukaa omaa napaa.

Historiasta varmasti löytyy lukuisia syitä miksi ilmapiiri on muotoutunut kuvatun kaltaiseksi, mutta se ei liene tässä hetkessä kaikkein olennaisinta. Minä en sitä pysty selvittämään ja absoluuttisia totuuksia tuskin kukaan muukaan – jokaisesta tapahtumasta kun kuulee yhtä monta näkemystä kuin on paikalla olijaa ollut.

Jos meillä on yhteinen tahto rakentaa tulevasta parempaa, on syytä keskittyä siihen, miten nykytila muutetaan paremmaksi. Olen iloinen siitä, että monet tahot ovat ilmaisseet halunsa muutokseen ja valmiutensa toimia myös itse sen eteen. Voi kuitenkin olla, että kaikki eivät vielä ole huomanneet oman toimintansa vaikutusta tai keksineet, miten omalta osaltaan voisivat olla muutosta tukemassa.

Kokemuksen syvä rintaääni sanoo, että jatkamalla aina samalla tavalla on turha toivoa erilaista lopputulemaa. Se pätee tässäkin asiassa.

Meillä on paha olla ja se pitää pystyä purkamaan pois. Tarvitsemme enemmän keskustelua ja halua ymmärtää erilaisia näkemyksiä. Tarvitsemme enemmän niitä, jotka ovat valmiita tulemaan puolitiehen vastaan. Tarvitsemme ymmärrystä siitä, että olemme kaikki samassa veneessä ja keskinäinen eripuraisuus tekee kaikkien matkasta hankalampaa.

Kunnalliseen demokratiaan kuuluu, että valtuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Hallintosäännöllä monia asioita on siirretty ratkaistavaksi kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Kaikki päätökset eivät ole hyviä, kivoja ja helppoja. Jos olisivat, ongelmat olisi jo ratkaistu. Ne eivät muutu yhtään sen helpommiksi vaikka kunnallisvaalit lähestyvät. Niillä, jotka ovat saaneet joko luottamustehtävän tai viran kautta toimivallan tehdä päätöksiä ja käyttää valtaa, on aina myös vastuu. Kaikkien asioiden kaikki taustatiedot eivät koskaan ole täysin julkisia, sillä ne voivat sisältää paljon lain mukaan suojattavia tietoja.

Mielestäni on yksiselitteisesti väärin ja vastuutonta käsitellä päätettyjä asioita julkisesti niin, että vain omaa sanomaa tukevat tiedot tuodaan julki. Tätä on Jämsässä näkynyt paljon ja sillä on luotu aivan tarpeetonta kitkaa. Hallintomallimme mukaan elämme demokratiassa, jossa päätökset tehdään enemmistön turvin. Eriävä mielipide vapauttaa vastuusta, mutta lähtökohtaisesti yhdessä päätetyistä asioista myös vastataan yhdessä.

Sanoista tekoihin, sillä pelkästään puhumalla asiat eivät muutu. Tämän tilanteen korjaaminen on aivan keskeisessä asemassa koko kaupungin tulevaisuuden kannalta.

Kaupungin sisällä käynnistetään sekä henkilöstön että luottamushenkilöiden kanssa prosessi, jossa jokainen pääsee kertomaan, mistä kenkä oikeasti puristaa. Toimenpiteet järjestetään tarpeiden mukaan, olipa kyse organisoinnista, rakenteista tai toimintatavoista.

Johtoryhmän osalta käynnistämme valmennuksen, jotta koko kaupunkiorganisaation johtamista saadaan parannettua ja tiivistettyä. Toiminnan kehittämiseen otetaan tänä keväänä kaikki palvelut mukaan.

Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi, kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja jokaisella on oikeus tehdä työnsä ilman pelkoa. Ja kaupunkilaisella on oikeus saada parasta mahdollista niillä resursseilla, jotka meillä käytössä on. Ja meillä kaikilla on vastuu omilla toimillamme tukea tämän muutoksen mahdollisuus.

Jospa puolen vuoden päästä voin kirjoittaa, että meillä on parempi olla. Jonkun viisaamman sanoin: Ole se muutos, jonka haluat nähdä.