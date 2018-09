Meillä on varaa välittää muista

Jokainen maamme hallitus päättää vuorollaan kehitysyhteistyömäärärahoista. Kansainvälinen tavoite on 0,7% maan bruttokansantulosta. Nykyinen Sipilän hallitus on leikannut määrärahoja niin, että osuus on nyt noin 0,4%. Vaalien lähestyminen on jo nostanut asian jälleen esille ja kauniita lupauksia jaellaan.

Kriittisyys kehitysyhteistyötä kohtaan on ollut välillä kovaa ja osin syystäkin. Kriitikot tahtovat nostaa esiin epäonnistuneet hankkeet, joissa suomalaisia traktoreita ruostuu Afrikan savannilla. Samaan aikaan meillä on monia onnistuneita ja vaikuttavia hankkeita esim. lasten, naisten ja vammaisten parissa.

Kehitysyhteistyövaroja käytetään esimerkiksi Suomen ja kumppanimaiden kahdenväliseen yhteistyöhön, tuetaan YK:n, kehityspankkien ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen työtä sekä annetaan humanitaarisena apuna.

Sipilän hallitus on lisäksi ohjannut paljon varoja yritystoiminnan kehittämiseen kehittyvissä maissa.

Monien arvioiden mukaan juuri kotimaisten kansalaisjärjestöjen kautta tehty työ on tehokkainta ruohonjuuritason auttamista. Myös omat kokemukseni noin 10 vuoden ajalta kenttätasolta puoltavat tätä näkemystä.

Meillä on varaa välittää. Lähimmäisten auttaminen niin lähellä kuin kaukana on aina ollut meille suomalaisille tärkeää. En usko, että halu auttaa heikommassa asemassa olevia on kadonnut mihinkään. Kehitysyhteistyörahoilla voidaan tehdä monenlaista hyvää mutta keskiössä tulisi olla ihmisen auttaminen.

Elämme suuren inhimillisen katastrofin keskellä. Maailmassa on yli 60 miljoonaa pakolaista, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eurooppa on ennennäkemättömän haasteen edessä.

Kannatan Suomen kehitysyhteistyövarojen kasvattamista takaisin 0,7% tasolle.

Reunaehtona tulisi olla se, että hankkeet kohdennetaan pakolaisuutta ehkäiseviin ja pakolaisia auttaviin toimiin. Järjestöt voisivat saada lisää varoja jos pystyisivät osoittamaan hankkeiden kohdistuvan suoraan näihin tavoitteisiin.

Tomi Kuosmanen

2. varapuheenjohtaja

Kristillisdemokraatit

kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen

Jyväskylä