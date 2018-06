Meksikon ja Yhdysvaltojen välit viilenemässä

Vasemmisto on ottamassa historiallisen voiton tänään käytävissä Meksikon presidentinvaaleissa. Mielipidemittaukset ennakoivat vasemmistolaisen Andres Manuel Lopez Obradorin saavan lähes puolet äänistä. Obradorin voitto on käytännössä varma, sillä vaaleissa järjestetään vain yksi kierros ja ero toiseksi suosituimpaan ehdokkaaseen on jo pitkään ollut yli 20 prosenttiyksikköä.

Lopez Obradorista on tulossa ensimmäinen vasemmistolainen presidentti Meksikossa sitten vuoden 1928. Hän on vedonnut erityisesti vähäosaisiin kansalaisiin ja hankkinut suosiota lupaamalla muutoksia Meksikon vakaviin sisäisiin ongelmiin, kuten köyhyyteen, korruptioon ja väkivaltaan.

Ratkaiseva sysäys menestykselle on kuitenkin saattanut tulla rajan pohjoispuolelta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Meksikoa ja meksikolaisia arvostelevat lausunnot ovat nostaneet amerikkalaisvastaisia mielialoja maassa, ja Lopez Obrador on hyödyntänyt tilanteen arvostelemalla Trumpia kärkkäämmin kuin esimerkiksi istuva presidentti Enrique Pena Nieto.

Vaikka Lopez Obradoria on Trumpin tavoin luonnehdittu populistiksi ja räväkkä tyyli on heille yhteistä, Meksikon siirtyminen vasemmistovaltaan jäähdyttänee maiden viilentyneitä välejä lisää. Viikkokaudet pysähdyksissä olleita neuvotteluja Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan uudistamisesta on tarkoitus vaalien jälkeen jatkaa, mutta Yhdysvaltain suojatullit, G7-kokouksen riidat ja Meksikon vaalitulos vaikeuttavat yhteisen näkemyksen löytymistä entisestään.

Yhdysvaltojen politiikan herättämä kritiikki auttoi 2000-luvun alkuvuosina latinalaisessa Amerikassa valtaan useita vasemmistolaisia johtajia. Sama voima on nyt puhaltamassa myötätuulta Lopez Obradorin valtaannousulle Meksikossa.

Hugo Chavezin tai Evo Moralesin kaltaisena radikaalina häntä ei kuitenkaan pidetä. 64-vuotiaan Lopez Obradorin poliittinen tausta on Meksikon valtapuolueessa PRI:ssä, ja hänen talouspoliittiset kannanottonsa ovat voiton häämöttäessä muuttuneet maltillisemmiksi. Silti Meksikon asemaan maailmanpolitiikan pelikentillä on nyt odotettavissa muutoksia.