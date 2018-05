Meno on demokratian perusperiaatteita vastaan

Sote- ja maakuntauudistus on epäonnistunut ja silti hallitus jatkaa sen saattamista maaliin alati kapenevalla enemmistöllä. Lähtökohdat siis tämän mittakaavan mullistukselle ovat erittäin huonot. Samoin uudistuksen kannatus maakuntatasolla on jopa hallituksessa olevien ryhmien kannattajien parissa heikkoa.

Heikko kannatus ei ole yllätys, sillä esitetty malli sisältää hirvittävän mittakaavan riskejä, eikä nykymallilla toteuta sille asetettuja tavoitteita. Alunperinhän tavoitteena oli hillitä terveydenhuollon kasvaneita kustannuksia, kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden suuri puhallus kiedottuna uuteen hallinnon tasoon onkin melkoinen pähkinä purtavaksi. Uudistus joka ei aidosti hyödytä ketään, mutta joka kuitenkin raahautuu kohti maalia, kuin kauhuelokuvien hirviö. Se on kohdattava.

Hirviö kohdataan syksyllä, kun Suomessa aiotaan järjestää vaalit. Vaalien ajankohdaksi tullee ensi lokakuu, vaikka lainsäädäntöä ei ole edes vielä hyväksytty. Meno on vahvasti demokratian perusperiaatteita vastaan.

Tämä maakuntavaaleihin liittyvä epävarmuus, epätasa-arvoa lisäävä malli, uusi hallinnon taso (!) ja muu mielettömyys ei kuitenkaan ole ainoa polku kohti tulevaa. On olemassa vaihtoehto. Sellainen joukko, joka lähtee siitä perusajatuksesta, että turvallinen ja kestävä arki kuuluu kaikille.

Näitä ”arjenturvaajia” asetettiin ensimmäisessä virallisessa julkistuksessa ehdolle mahdollisiin maakuntavaaleihin 58 henkilöä. Luku on suurempi kuin yksittäisten hallituspuolueiden näihin vaaleihin asettamat ehdokkaat täällä Keski-Suomessa. Ehkä hallituspuolueiden edustajat tietävät jotain tulevien vaalien järjestämisestä mitä me muut emme, ehkäpä tämä on hiljainen mielenosoitus maakuntamielettömyydelle.

Nyt on kokeiltu ja koettu nahoissamme oikeistopolitiikka: Sari Sairaanhoitaja jäi ilman palkankorotusta ja hänen työmääränsäkin kasvaa hoitajamitoituksen kautta. Ehkä olisi syytä kokeilla jotain muuta. Näitä arjenturvaajia vaikka.

Siitä lähdetään, että sote-palvelut kuuluvat kaikille aivan yhtä laadukkaina olipa kädessä kultakello tai sykemittari. Yhtä tärkeä lähtökohta on, että jokainen pääsee hoitoon riittävän lähelle. Emme me tasa-arvoista ja kestävää maakuntaa tavoita ilman lähipalveluja. Lähipalveluja, joihin myös autottomalla on mahdollisuus.

Hyvä ja kestävä elämä kuuluu kaikille, siksi sitä on nyt lähdettävä puolustamaan. Ties vaikka saisimme aikaan, lähtökohdista huolimatta, maakuntaan tasa-arvoisen mallin – yhteistyöllä tietenkin.

Jos sote- ja maakuntamullistus ei kaadu mahdottomuuteensa, niin tehdään parhaamme ja korjataan sitä sisältä. Ei optimitilanne, mutta arjen turvaamisen kannalta välttämätön. Onneksi on varaa valita ja rohkeita ihmisiä jotka tähän korjausliikkeeseen lähtevät.

Ville Rautiainen

Keski-Suomen sd. piirin 2. vpj

Saarijärvi